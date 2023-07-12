قبل أدائها غدا بلجان الثانوية العامة 2023|مواصفات ودرجات امتحانات الأحياء والفلسفة والجبر

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 لأداء امتحان الأحياء 2023 لشعبة علمي علوم، وامتحان الجبر 2023 لشعبة علمي رياضة، وامتحان الفلسفة 2023 لشعبة أدبي، غدا الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد مواصفات امتحان الأحياء 2023 و امتحان الجبر 2023 وامتحان الفلسفة 2023 قبل أدائها غداً في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

مواصفات امتحان الأحياء 2023 وامتحان الفلسفة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ امتحان الأحياء 2023 و امتحان الفلسفة 2023 فتتمثل المواصفات فيما يلي :

الدرجة الكلية من 60

عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات

عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة

إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

مواصفات امتحان الجبر 2023

الدرجة الكلية من 30

عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات

عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة

إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تكون أسئلة الاختيار من متعدد MCQ نسبتها 85% ، أما الأسئلة المقالية لا تتعدى نسبتها 15%

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن 30% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

قبل نتيجة الثانوية العامة 2023.. ماذا أعلن وزير التعليم بشأن التصحيح؟

قبل نتيجة الثانوية العامة 2023 وأثناء عمليات التصحيح، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023، أنه يطمئن جميع الطلاب بأنه يتم اتباع الإجراءات الصحيحة فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023، في تصريحات له قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، أيضا أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بالنسبة للأسئلة المقالية، تتم على التابلت من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023، إن الهدف من تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر التابلت، هو حرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه كاملاً في نتيجة الثانوية العامة 2023 بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية، وبما يضمن لهم التقييم الصحيح.

