تنسيق الجامعات 2023.. مميزات البرنامج المكثف بكلية التمريض حلوان بالتفاصيل

أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان عن كل ما يخص البرنامج المكثف، وقبول دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين للدراسة بالبرنامج، وذلك للطلبة الحاصلين على درجة جامعية أولى، بكالوريوس / ليسانس، وتسبقها الثانوية العامة علمى علوم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض.

وأشارت كلية التمريض جامعة حلوان إلى أن من أبرز مميزات البرنامج المكثف:

-يتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية.

-مدة برنامج التمريض المكثف بجامعة حلوان 24 شهرًا "عامين".

-يوجد 12 شهر امتياز ويتضمن البرنامج 6 فصول دراسية بالإضافة إلى الفصل التمهيدي.

ويتم التواصل للالتحاق بالبرنامج، عن طريق التوجه لمبني كلية التمريض جامعة حلوان قسم شؤون الطلاب.