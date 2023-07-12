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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بداية سبتمبر.. جامعة حلوان تطلق مؤتمرا عن أدب الطفل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا "،  يومي 13 و14 سبتمبر المقبل .

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كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر الدولى الثانى تحت شعار"الآفاق المستقبلية لأبحاث الأدوية والتنمية المستدامة"

و يقام المؤتمر بهدف الدراسة الواقعية للأشكال والمضامين المتعددة في مجال أدب الأطفال على المستويات الثلاثة، وتطلعات الأدباء والباحثين وأخصائي المكتبات، ومراكز المعلومات والمهتمين بتطوير هذا المجال وصياغة للرؤية المستقبلية التي يرونها هامة في هذا المجال .


ومن المقرر أن يقام المؤتمر بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان، ويتضمن عرض بحوث عن الإنتاج الفكرى لأدب الأطفال بأنواعه المختلفة من قصة وكتاب موضوعى وشعر ومسرحية، بشكليه الورقي والإلكتروني ويشمل الإنتاج المؤلف والمترجم في مختلف العصور بالإضافة إلى التطبيقات الرقمية المختلفة في مجال أدب ومكتبات الأطفال، بجانب جهود مختلف المؤسسات الثقافية وخاصة المكتبات العامة والمدرسية والمراكز الثقافية المختلفة العربية والأجنبية في تشجيع هذا الإنتاج والعمل على جذب الأطفال إليه من خلال القراءة الحرة وكافة الأنشطة المرتبطة بها.  

 

ويتم إرسال ملخصات الأبحاث العلمية والسيرة الذاتية للمشاركين ويتم استلام الأبحاث المقبول مشاركتها والتي تتصل بمحورى المؤتمر في موعد غايته 15 أغسطس القادم علي الإيميل التالى:  [email protected]

المكتبة المركزية جامعة حلوان المؤتمر السنوى الثامن عشر الاطفال الواقع والرؤى المستقبلية Jobs Education

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