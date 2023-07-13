أخبار التعليم| قرار عاجل من الوزير بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023 ... تنسيق الكليات 2023.. توقعات الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم بالدرجات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023

طبل ورقص وشماريخ.. فرحة هيستيرية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ | شاهد

عبر طلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بانتهاء ماراثون الامتحانات بعد مجهود مضني طوال العام، وذلك عقب خروجهم من لجان الامتحانات.

تنسيق الكليات 2023.. توقعات الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم بالدرجات

ارتفع معدل البحث عن توقعات تنسيق الكليات 2023، وتوقعات الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم بالدرجات، وتوقعات تنسيق الكليات علمي 2023، بالتزامن مع استعداد مكاتب التنسيق لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي تستغرق نحو أسبوعين بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والتي تنتهي اليوم، الخميس 13 يوليو الجاري.



تنسيق الكليات 2023.. مؤشرات علمي رياضة بالدرجات للمرحلة الأولى

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق الكليات 2023، وانطلاق اعمال تنسيق الجامعات 2023، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة 2023.



موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .

جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي بالفيوم

تعلن مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بقيادة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عن جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي.



اتحرموا من الامتحان|محاضر لـ 4 حالات غش إلكتروني بلجان الثانوية العامة اليوم

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد (370867) طالبا/ طالبة، وأدى عدد (95552) طالبا/طالبة مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضيات، كما أدى عدد (253052) طالبا/ وطالبة مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.



اللغات والترجمة بجامعة بدر تكشف تفاصيل زيارة طلاب الكلية لـ الصين.. صور

أعلن الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية نظمت زيارة تدريبية تثقيفية إلى دولة الصين فى مقر "جامعة تيانجين للغات الأجنبية"، والتى تقع فى مدينة تيانجين الصينية القريبة من العاصمة الصينية "بكين".. مشيراً أن الزيارة كانت عبارة عن معسكر صيفى تدريبى لطلاب "برنامج اللغة الصينية"، وهو دورة تدريبية صيفية للغة والثقافة الصينية لمدة شهر يقضيها الطلاب، وكانت بدعم من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر.

مفيهاش مشاكل| وزير التعليم يشيد بانضباط لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بالجيزة

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتفقد لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023 في مدرسة السعيدية الرياضية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك أثناء تأدية طلاب الثانوية العامة 2023 للامتحانات فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، حيث تضم هذه المدرسة (639) طالبًا، وعدد اللجان بها 32 لجنة.