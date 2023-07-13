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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اللغات والترجمة بجامعة بدر تكشف تفاصيل زيارة طلاب الكلية لـ الصين.. صور

صدى البلد

 

أعلن الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية نظمت زيارة تدريبية تثقيفية إلى دولة الصين فى مقر "جامعة تيانجين للغات الأجنبية"، والتى تقع فى مدينة تيانجين الصينية القريبة من العاصمة الصينية "بكين".. مشيراً أن الزيارة كانت عبارة عن معسكر صيفى تدريبى لطلاب "برنامج اللغة الصينية"، وهو دورة تدريبية صيفية للغة والثقافة الصينية لمدة شهر يقضيها الطلاب، وكانت بدعم من الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر.

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فى ذات السياق، أوضحت الدكتورة فاطمة طاهر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب "BUC"، أن الزيارة كانت عبارة عن معسكر تدريبى مجانى بالكامل وتحملت الجامعة الصينية رسوم: "التدريس، الإقامة، التأمين الصحى، والمواد التعليمية"، ويضم المعسكر التدريبى محاضرات مكثفة طوال شهر "يوليو" عن "اللغة الصينية" مع تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية للطلاب للتعرف على الثقافة والمجتمع الصينى عن قرب.. مشيرة أن إدارة الجامعة وصت بوجود عضو هيئة تدريس من القسم للطلاب؛ لتحقيق الإشراف الكامل والمتابعة أول بأول.

من جانبها، أضافت الدكتورة نهاد منصور، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والعلاقات الدولية "BUC"، أن "قسم اللغة الصينية" بالكلية يتمتع بعلاقات دولية مميزة مع العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الصينية؛ مما يتمتع طلابه بالكثير من فرص السفر فى معسكرات تعليمية تدريبية أو للدراسة.

فى الموضوع ذاته، ذكرت الدكتورة رشا كمال، رئيس قسم اللغة الصينية ووكيل الكلية لشؤون المجتمع والبيئة "BUC"، أن "جامعة تيانجين للغات الأجنبية" هى واحدة من ثمانى جامعات للغات الأجنبية التى توجد فى "جمهورية الصين الشعبية"، وتضم الجامعة (58) تخصص منها (31) تخصص لغات أجنبية منهم: "اللغة الصينية، اللغة العربية، اللغة السنغافورية، الماليزية، اليابانية، الكورية.. والعديد من اللغات الأوربية".. منوهةً أن الجامعة تتصدر ترتيب مميز بين الجامعات الصينية والآسيوية، وتأتى هذه الرحلة فى ضوء حرص إدارة الكلية على تطوير المهارات العلمية والفردية لطلاب القسم؛ لتخريج طالب متميز على مستوى: "مصر، العالم العربى، إفريقيا".

فى سياق متصل، أشارت المعيدة منة الله هشام، المدرس المساعد بقسم اللغة الصينية فى الكلية والمشرف المرافق للطلاب "BUC"، إلى أن "جامعة تيانجين" نظمت عدة جولات سياحية للطلاب لزيارة المعالم السياحية الصينية الساحرة، وأعرب الطلاب عن سعادتهم برعاية الجامعة والكلية والقسم لهم من خلال الحرص على وضعهم فى بيئة لغوية مواتية لتنمية مهاراتهم اللغوية.. موضحةً أن أسماء أعضاء الرحلة من الطلاب هم: "آن محمود، مريم حسام الدين، سلمى ممدوح، إسراء عصام، منة الله لمعى، هدى عبدالمنعم، سارة يعقوب، ريم محمد، ميرنا علاء، حنين، ونور حامد".

أضافت المدرس المساعد بقسم اللغة الصينية فى الكلية "BUC"، أن عميد كلية اللغات الاجنبية بـ"جامعة تيانجين" ألقى محاضرة تعريفية للطلاب عن الجامعة وأقسامها، واختار أحد طلابنا لإلقاء كلمة تعريفية عن "جامعة بدر فى القاهرة"، وأصطحب الطلاب؛ لتفقد القاعات الدراسية والمعامل و المكتبات بالجامعة ومنطقة المطاعم والمركز الرياضى، حيث تتمتع الجامعة بمناظر خلابة متفردة، ويتابع القسم طلابه على مدار الساعة ويقدم تعريفاً بأنشطتهم التعليمية والترفيهية على صفحة القسم على الفيس بوك والرابط الخاص بها كالتالى.
 

اخبار التعليم جامعة بدر BUC

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