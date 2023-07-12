تنسيق الكليات 2023 علمي .. نكشف التوقعات

يترقب طلاب الثانوية العامة توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وخاصة كليات القمة التي تضمها المرحلة الأولى، حيث توقعات تنسيق الجامعات للشعبة العلمية 2023، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة، وذلك عقب القيام بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث تستغرق ما يقرب من أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والتي سوف تنتهي يوم 13 يوليو الجاري.

توقعات تنسيق الكليات 2023

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم تحديد توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024 بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، بالإضافة إلى عدد المقاعد المطلوبة في كل كلية والتي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ويتم تحديد هذه العوامل بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، التي من المتوقع أن يتم إعلانها نهاية الشهر الجاري.

موعد انطلاق تنسيق الجامعات 2023

وأضاف المصدر أنه من المتوقع إطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث يتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لجميع الشعب .

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي

ونكشف لطلاب الثانوية العامة 22023 توقعات تنسيق الجامعات 2023 وفقا للحد الادني للكليات للعام الماضي حيث انها لا تختلف كثيرا عن كل عام فيمكن ان يزداد المجموع او يقل بحسب نتيجة الثانوية العامة 2023 .

وشمل الحد الادني للكليات لتنسيق الجامعات 2022 الاتي :

طب المنصورة 387.0

طب سوهاج 386.0

هندسة بترول و تعدين السويس 386.0

طب دمياط 386.0

طب الزقازيق 385.0

طب فاقوس 384.0

طب كفر الشيخ 383.0

طب طنطا 383.0

طب أسنان المنصورة 382.0

طب أسنان جنوب الوادي 382.0

طب الإسكندرية 382.0

طب بور سعيد 381.0

طب القاهرة 381.0

طب أسيوط 381.0

طب عين شمس 380.0

طب جنوب الوادي 380.0

طب المنوفية بشبين الكوم 380.0

طب بنها 379.0

طب الاقصر 379.0

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0

طب المنيا 378.0

طب أسنان الزقازيق 378.0

طب حلوان 378.0

طب أسنان كفر الشيخ 377.0

طب الفيوم 377.0

طب السويس 377.0

طب أسنان المنوفية 377.0

طب العريش 376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسوان 376.0

طب بني سويف 376.0

طب أسنان عين شمس 376.0

طب أسنان القاهرة 376.0

طب أسنان الإسكندرية 376.0

طب أسنان طنطا 376.0

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب الوادي الجديد 375.6

طب أسنان المنيا 375.0

طب أسنان الفيوم 375.0

طب أسنان السويس 375.0

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0

علاج طبيعي بنها 373.0

علاج طبيعي القاهرة 373.0

صيدلة سوهاج 373.0

علاج طبيعي جنوب الوادي 372.0

صيدلة المنصورة 372.0

علاج طبيعي السويس 372.0

علاج طبيعي بني سويف 372.0

صيدلة طنطا 371.0

صيدلة جنوب الوادي 371.0

صيدلة الزقازيق 371.0

صيدلة دمنهور 371.0

صيدلة القاهرة 370.0

صيدلة الإسكندرية 370.0

صيدلة بور سعيد 370.0

صيدلة عين شمس 370.0

صيدلة المنوفية 370.0

صيدلة أسيوط 370.0

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.0

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.0

صيدلة مدينة السادات 370.0

صيدلة المنيا 369.5

صيدلة ج الوادي الجديد 369.0

صيدلة بني سويف 369.0

صيدلة حلوان 369.0

صيدلة الفيوم 369.0

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366.0

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366.0

هندسة القاهرة 366.0

هندسة المنصورة 366.0

طب بيطري المنصورة 365.0

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365.0

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365.0

طب بيطري سوهاج 364.0

هندسة الزقازيق 363.0

طب بيطري الزقازيق 363.0

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363.0

طب بيطري عين شمس 363.0

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363.0

طب بيطري كفر الشيخ 363.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362.0

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362.0

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362.0

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362.0

هندسة دمياط 362.0

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362.0

طب بيطري دمنهور 362.0

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0

طب بيطري المنوفية 362.0

هندسة عين شمس 361.0

طب بيطري الإسكندرية 361.0

طب بيطري أسيوط 361.0

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361.0

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.0

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361.0

طب بيطري جنوب الوادي 360.0

طب بيطري بنها 360.0

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360.0

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 360.0

طب بيطري القاهرة 360.0

طب بيطري المنيا 359.0

هندسة بور سعيد 359.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359.0

حاسبات ومعلومات السويس علوم 359.0

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 358.0

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.0

طب بيطري مدينة السادات 358.0

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358.0

هندسة طنطا 358.0

طب بيطري بني سويف 357.0

حاسبات و معلومات العريش علوم 357.0

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357.0

طب بيطري أسوان 357.0

طب بيطري مطروح 356.5

طب بيطري الوادي الجديد 356.0

طب بيطري العريش 356.0

هندسة كفر الشيخ 355.0

ألسن كفر الشيخ 355.0

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354.0

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354.0

كلية الهندسة جامعة دمنهور 354.0

هندسة بنها بشبرا 353.0

هندسة بنها 353.0

هندسة الإسكندرية 353.0

علوم سوهاج 352.0

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 352.0

هندسة السويس 352.0

هندسة حلوان 352.0

تمريض بور سعيد 351.0

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351.0

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350.0

هندسة حلوان بالمطرية 350.0

هندسة سوهاج 350.0

علوم دمنهور 349.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 349.0

هندسة الفيوم 348.0

علوم الزقازيق 347.0

هندسة أسوان 347.0

علوم كفر الشيخ 347.0

تمريض المنصورة 347.0

معهد فني صحى المنصوره 346.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346.0

علوم المنصورة 346.0

هندسة بني سويف 346.0

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346.0

علوم القاهرة 346.0

علوم جنوب الوادي 346.0

علوم الإسكندرية 345.0

علوم أسيوط 345.0

هندسة المنيا 345.0

هندسة جنوب الوادي 344.0

تمريض طنطا 344.0

هندسة أسيوط 344.0

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343.0

علوم طنطا 343.0

سياسة واقتصاد السويس 343.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343.0

هندسة الطاقة أسوان 343.0

علوم بنها 343.0

معهد فني صحى طنطا 342.0

علوم المنيا 342.0

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.0

سياسة واقتصاد بني سويف 342.0

علوم عين شمس 342.0

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342.0

علوم دمياط 341.0

علوم بور سعيد 341.0

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341.0

علوم المنوفية بشبين الكوم 341.0

معهد فني صحى الزقازيق 340.0

علوم الفيوم 340.0

تمريض دمياط 340.0

علوم أسوان 340.0

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 339.0

علوم بني سويف 339.0

علوم السويس 339.0

تخطيط عمراني القاهرة 339.0

علوم حلوان 339.0

ألسن عين شمس 338.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338.0

علوم الوادي الجديد 338.0

علوم العريش 338.0

علوم بنات عين شمس 338.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 338.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337.0

تمريض الزقازيق 337.0

ألسن أسوان 337.0

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337.0

ألسن الفيوم 337.0

معهد فني صحى اسماعيليه 337.0

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337.0

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 336.0

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336.0

ألسن الأقصر 336.0

ألسن بني سويف 336.0

ألسن سوهاج 335.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 335.0

ألسن المنيا 335.0

معهد فني صحى بور سعيد 335.0

معهد فني صحى سوهاج 334.0

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334.0

تمريض دمنهور 334.0

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 334.0

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334.0

معهد فني صحى اسيوط 333.0

علوم البترول والتعدين مطروح 333.0

معهد فني صحى الاسكندريه 332.0

علوم الارض بني سويف 332.0

تمريض المنوفية بشبين الكوم 332.0

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332.0

فنى صحي جنوب الوادي 332.0

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332.0

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332.0

الاعاقة والتأهيل بني سويف 331.0

فنون تطبيقية بنها 331.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331.0

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331.0

حاسبات و معلومات العريش رياضة 330.0

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330.0

معهد فني صحى بنها 329.0

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329.0

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 328.0

آثار دمياط 328.0

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328.0

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328.0

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327.0

فنون تطبيقية حلوان 327.0

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327.0

فنى تمريض طنطا 327.0

فنى تمريض المنصورة 326.0

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326.0

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326.0

تربية الزقازيق 325.0

ألسن كفر الشيخ رياضة 324.0

تربية المنصورة 324.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 324.0

آثار عين شمس 324.0

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 324.0

آثار القاهرة 324.0

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 324.0

آثار أسوان 323.0

تمريض بنها 323.0

معهد فني صحى رياضه طنطا 323.0

فنون تطبيقية دمياط 322.0

تمريض كفر الشيخ 322.0

تمريض أسيوط 321.0

آثار و لغات مطروح 321.0

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 321.0

آثار الأقصر 321.0

معهد فني صحى رياضه المنصورة 320.0

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 320.0

معهد فني صحى بنى سويف 320.0

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 319.0

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 319.0

فنون تطبيقية بني سويف 319.0

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318.0

تربية طنطا 318.0

سياسة واقتصاد السويس رياضة 318.0

آثار الفيوم 318.0

تمريض سوهاج 317.0

ثروة سمكية السويس 317.0

تجارة المنصورة 317.0

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 316.0

تربية بور سعيد 315.0

فنى تمريض الزقازيق 314.0

زراعة المنصورة 314.0

تجارة الزقازيق 314.0

حقوق الزقازيق 313.0

معهد فني صحى رياضه بنها 313.0

فنون جميلة (عمارة) حلوان 313.0

تمريض المنيا 313.0

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 313.0

تمريض جنوب الوادي 312.0

علوم الإسكندرية رياضة 312.0

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 312.0

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 312.0

آثار جنوب الوادي 311.0

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.0

تمريض القاهرة 311.0

فنى تمريض كفر الشيخ 311.0

تجارة العريش 311.0

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 311.0

تجارة كفر الشيخ 310.0

ألسن أسوان رياضة 310.0

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 310.0

حقوق كفرالشيخ 310.0

آثار سوهاج 310.0

إعلام القاهرة 310.0

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 310.0

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 310.0

علوم القاهرة رياضة 310.0

زراعة دمنهور 310.0

زراعة القاهرة 310.0

زراعة دمياط 309.0

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 309.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 309.0

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 308.0

تجارة دمياط 308.0

علوم المنصورة رياضة 308.0

ألسن عين شمس رياضة 308.0

علوم الارض بني سويف رياضة 308.0

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 308.0

تربية المنوفية بشبين الكوم 307.0

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307.0

تمريض عين شمس 307.0

فنى تمريض الإسكندرية 307.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 307.0

دار العلوم القاهرة 306.0

تربية دمنهور 306.0

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 306.0

تمريض مطروح 306.0

تمريض الإسكندرية 306.0

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 306.0

ألسن الفيوم رياضة 306.0

علوم دمنهور رياضة 305.0

ألسن بني سويف رياضة 305.0

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 304.0

ألسن الأقصر رياضة 304.0

علوم عين شمس رياضة 304.0

تربية كفر الشيخ 304.0

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 303.0

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 303.0

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 303.0

تربية الإسكندرية 303.0

تجارة طنطا 303.0

زراعة الإسكندرية 302.0

علوم الزقازيق رياضة 302.0

علوم طنطا رياضة 302.0

إعلام المنوفية 302.0

علوم كفر الشيخ رياضة 301.0

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.0

تمريض بني سويف 301.0

علوم بنها رياضة 301.0

تربية طفولة مبكرة المنصورة 301.0

زراعة طنطا 301.0

تجارة بور سعيد 301.0

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 301.0

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 300.0

زراعة عين شمس 300.0

تمريض حلوان 300.0

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 300.0

ألسن المنيا رياضة 300.0

تجارة بنها 299.0

تربية بنها 299.0

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 299.0

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 299.0

تربية عين شمس 299.0

تجارة القاهرة 299.0

علوم حلوان رياضة 299.0