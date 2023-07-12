تنسيق الجامعات2023.. فنون جميلة الزمالك: لدينا 4 برامج دراسية يمكن لطلاب الثانوية الالتحاق بها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن أعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، من خلال القيام بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وكشفت وزارة التعليم العالي، عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وهو في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

ونكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الراغبين بالالتحاق بكليات الفنون الجميلة البرامج الدراسية الخاصة بفنون جميلة الزمالك و ميزات هذه البرامج .

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك أن الكلية تشمل 4 برامج دراسية بشعبتي الفنون والعمارة يمكن لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الالتحاق بها وهي:

التصميم المعمارى والعمرانى المستدام

‏Sustainable Architecture and Urban Design

‏Sustainable Architecture and Urban Design التصميم الجرافيكى

‏Graphic design

‏Graphic design الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة

‏Animation and multimedia

‏Animation and multimedia تصميم العمارة الداخلية

‏Interior Architecture Design



كما أوضحت ادارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ان مميزات البرامج تشمل :-