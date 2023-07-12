عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات2023.. فنون جميلة الزمالك: لدينا 4 برامج دراسية يمكن لطلاب الثانوية الالتحاق بها

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن أعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات  والمعاهد  2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، من خلال القيام بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وكشفت وزارة التعليم العالي، عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وهو في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

ونكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الراغبين بالالتحاق بكليات الفنون الجميلة  البرامج الدراسية الخاصة بفنون جميلة الزمالك و ميزات هذه البرامج .

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان  بالزمالك أن الكلية تشمل 4 برامج دراسية بشعبتي الفنون والعمارة يمكن لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الالتحاق بها وهي:

  • التصميم المعمارى والعمرانى المستدام 
    ‏Sustainable Architecture and Urban Design
  • التصميم الجرافيكى 
    ‏Graphic design
  • الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة 
    ‏Animation and multimedia
  • تصميم العمارة الداخلية 
    ‏Interior Architecture Design 
     

كما أوضحت ادارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ان مميزات البرامج تشمل :-

  • التدريس باستخدام التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتصميم بشكل أساسي إلى جانب التقنيات اليدوية.
  • التدريب الميدانى إلزامى كشرط تخرج، لتدريب الطلاب بشكل مباشر والاحتكاك بسوق العمل.
البرامج الدراسية اختبارات القدرات 2023 التعليم العالي الثانوية العامة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

إجراء من وزير الرياضة يخص الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بعد ساعة و20 دقيقة .. بايدن يمازح بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

اختياري للمواطن.. تفاصيل استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

أهمية يوم عاشوراء وفضله .. ولماذا سمي هكذا

حياة على المريخ .. اكتشاف ثوري لـ ناسا يقلب الموازين

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

إلزام حسن شاكوش بـ 20 ألف جنيه شهريًا نفقة زوجته ريم طارق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

بلوزة من غير بنطلون .. ظهور صادم لـ ابنة أصالة مع زوجها

شاهد|عارضة ازياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

كل يوم إطلالة .. درة تتألق في أسبوع الموضة بـ باريس.. شاهد

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ