تنسيق الجامعات 2023.. نكشف الأدوات المطلوبة خلال اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن أعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، من خلال القيام بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وكشفت وزارة التعليم العالي، عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وهو في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

و كشفت ادارة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الراغبين بالالتحاق بكليات الفنون الجميلة الادوات المطلوب تواجدها معهم خلال الاختبارات :

تشمل الادوات التى يحتاجها الطلاب للتقدم لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة تشمل الآتى:

بالنسبة لامتحان الفنون:

الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب هي (قلم جاف - أقلام رصاص متعددة- أستيكة - ألوان خشبية وفلوماستر- شريط لاصق) .

أما امتحان العمارة :

الأدوات المطلوبة للامتحان هي: قلم جاف - أقلام رصاص - أدوات هندسية عادية (مسطرة ومثلث) - شريط لاصق – أستيكة.

و وفقا لخطة التصحيح الإلكتروني، الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2023 من المقرر الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

