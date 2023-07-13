أخبار التعليم| احصل على فرصة للمنح السنوية المقدمة من البحث العلمي بالتعاون مع اليونسكو.. اليوم.. ختام البرنامج التأهيلي بعين شمس للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

برنامج تدريبي من جامعة حلوان لخريجي الآداب والتربية للتأهيل لسوق العمل.. تفاصيل

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، فتح باب الحجز فى دورة اللغة العربية لخريجى كليات الآداب والتربية (لتعلم مهارات وآليات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) وقد بدء الحجز للبرنامج التدريبي اعتبارًا من أول يوليو و تبدأ الدورة فور اكتمال العدد .



حقوق القاهرة تفتح باب الالتماس على النتائج إلكترونيا

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

اليوم.. افتتاح مسرح عودة بجامعة عين شمس

تنطلق اليوم افتتاح فاعليات مسرح عودة برعاية الشباب بجامعة عين شمس بحضور نخبة متميزة من النجوم والفنانين من خريجي جامعة عين شمس يعقبه حفل فني لكورالات الجامعة كورال روح الشرق - هارموني - اون.

احصل على فرصة للمنح السنوية المقدمة من البحث العلمي بالتعاون مع اليونسكو

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والهيئات البحثية المختلفة عن فتح باب التقدم للمنح السنوية المقدمة من الشركة بالتعاون مع منظمة اليونسكو “L’Oréal-UNESCO For Women in Science .”

اليوم.. ختام البرنامج التأهيلي بعين شمس للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة

يختتم اليوم قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، البرنامج التدريبي المكثف لطلاب جامعة عين شمس للتأهيل للمشاركة بالمشروع الوطني للقراءة في نسخته الثالثة 2023.

الليلة القمر يظهر مع الأخوات السبع في سماء مصر

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية جديدة وهامة، حين يقترن القمر مع الثريا (الحشد النجمي Pleiades - الاخوات السبع أو (الثريا)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.