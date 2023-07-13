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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج تدريبي من جامعة حلوان لخريجي الآداب والتربية للتأهيل لسوق العمل.. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، فتح باب الحجز فى دورة اللغة العربية لخريجى كليات الآداب والتربية (لتعلم مهارات وآليات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) وقد بدء الحجز للبرنامج التدريبي اعتبارًا من أول يوليو و تبدأ الدورة فور اكتمال العدد .

وأوضحت إدارة مركز اللغات بكلية الآداب أن هذا البرنامج  يأتي انطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة والتى يقدمها المركز، والتى تنمى مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

وتابعت إدارة المركز أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان فى التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، وأن الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهاراته، وستكون مدة الدورة التدريبية 24 ساعة، وسيتم تقديمها بواسطة المحاضر الدكتور عصام محمود.

و تساهم هذه الدورات التدريبية فى تطوير مهارات المشتركين، كما أنها تساهم فى تشكيل وعى الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد على صقل مواهبهم في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أنه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان علي مدى العلاقة القوية بين مصر والصين ومدي التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا أن اللغة الصينية أصبحت علي قدر كبير من الأهمية في مصر، في ظل خلفية من التعاون الاقتصادي والشراكات بين البلدين في المجالات المختلفة، جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة حلوان، برئيس جامعة  شاندونغ الصينية " prof. Zeng Qingliong " والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة من البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث تعتبر هذه الخطوة فرصة لتعميق العلاقات بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي.

الآداب والتربية الآداب جامعة حلوان الدورة التدريبية Jobs Education

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