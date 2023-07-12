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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم … تنسيق الكليات 2023 علمي .. نكشف التوقعات … وشاومينج يزعم اتفاقه مع رئيس لجنة ثانوية عامة لتسريب امتحانات الغد| والتعليم تنفي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

شاومينج يزعم اتفاقه مع رئيس لجنة ثانوية عامة لتسريب امتحانات الغد|والتعليم تنفي

وجه شاومينج عبر تطبيق تليجرام رسالة جديدة لمتابعيه من طلاب الثانوية العامة 2023 ، قبل ساعات من انطلاق اخر يوم امتحانات الذي سيؤدي فيه الطلاب غدا امتحان الأحياء 2023 لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة 2023 لطلاب شعبة أدبي .

التعليم تكشف حقيقة تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، لطلاب دفعة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

بالأسماء وكيلة تعليم بورسعيد تعتمد أكبر حركة تنقلات لمديرى المدارس الفنية

اعتمدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اكبر حركة تغييرات موسعة بالتعليم الفني بالمديرية.

تنسيق الجامعات 2023 … نكشف تفاصيل اختبارات القدرات بـ كلية الفنون الجميلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن أعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات  والمعاهد  2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، من خلال القيام بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

تنسيق الكليات 2023 علمي .. نكشف التوقعات

يترقب طلاب الثانوية العامة توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وخاصة كليات القمة التي تضمها المرحلة الأولى، حيث توقعات تنسيق الجامعات للشعبة العلمية 2023،  ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة، وذلك عقب القيام بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث تستغرق ما يقرب من أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والتي سوف تنتهي يوم 13 يوليو الجاري.

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