شاومينج يزعم اتفاقه مع رئيس لجنة ثانوية عامة لتسريب امتحانات الغد|والتعليم تنفي

وجه شاومينج عبر تطبيق تليجرام رسالة جديدة لمتابعيه من طلاب الثانوية العامة 2023 ، قبل ساعات من انطلاق اخر يوم امتحانات الذي سيؤدي فيه الطلاب غدا امتحان الأحياء 2023 لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة 2023 لطلاب شعبة أدبي .

حيث قال شاومينج لمتابعيه من طلاب الثانوية العامة 2023 : تم الاتفاق مع رئيس لجنة على تسريب آخر مواد قبل اللجنة ان شاء الله .. اللي عايز يحجز آخر مواد يلحق نفسه قبل ما الحجز يقفل عشان هانسرب امتحانات بكرة على الجروب السري ومفيس حاجة هتنزل على العام.

شاومينج

ومن جانبها ، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق وراء ما يكتبه شاومينج على تليجرام او فيس بوك او واتس اب

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إمكانية إتفاق شاومينج مع اي رئيس لجنة ثانوية عامة لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 التي سيؤديها الطلاب غدا ، مشددة على أن شاومينج يحاول فقط إثارة الجدل كعادته ولكنه غير قادر على تحويل أقواله لأفعال

وقالت وزارة التربية والتعليم : أنه لا مجال لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 نهائيا ، لإن جميع مراحل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأمينا مشددا من الجهات الأمنية المعنية في الدولة

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنتهي غداً الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس الثانوية العامة العادية والمكفوفين، بينما تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين يوم السبت القادم الموافق 15 يوليو 2023

حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 غدا الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحان الأحياء 2023 لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة 2023 لطلاب شعبة أدبي .