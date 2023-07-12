بالأسماء وكيلة تعليم بورسعيد تعتمد أكبر حركة تنقلات لمديرى المدارس الفنية

اعتمدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اكبر حركة تغييرات موسعة بالتعليم الفني بالمديرية.

وشملت الحركة الجديدة تغيير 13 مديرا لمدارس التعليم الفني بمحافظة بورسعيد فى نطاق إعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة لانضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

وكان هيثم حمودة مدير عام التعليم الفني بمحافظة بورسعيد حصل على اعتماد وكيلة الوزارة لمشروع اكبر حركة تغيرات على مستوى مدارس التعليم الفنى .

وشملت الحركة تولى الأستاذة جيهان صالح عباس منصب مدير مدرسة الدكتور أحمد زويل للبنات للتعليم والتدريب المزدوج وتولى الأستاذ وسام أحمد حمودة منصب مدير مدرسة الشهيد نبيل العسيلي الصناعية للبنين.

كما تولى الأستاذ سلامة حسن سالم منصب مدير مدرسة الشهيد طيار رفعت البرعي الصناعية للبنين وتولى الأستاذ ناصر الدمرداش مرسي منصب مدير مدرسة الزهور الصناعية للبنات وتولى الأستاذ عادل مستجير عبده منصب مدير مدرسة بورسعيد الزخرفية للبنين.

وتضمنت الحركة تولى الأستاذ عادل العزبي مدير مدرسة الرضوان الصناعية المشتركة والأستاذ ناصر عبد العال مديرا لمدرسة الدكتور فاروق الباز للتعليم والتدريب المزدوج والأستاذ عبد العزيز عامر مديرا لمدرسة بورسعيد الصناعية الميكانيكية للبنين والأستاذ محمود رضوان مديرا للمدرسة الصناعية التكنولوجية المتقدمة.