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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة بورسعيد تناشد لاعبي الإسكيت بتوخى الحذر والبعد عن المخاطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجهت محافظة بورسعيد رسالة إلى أبناء المدينة الباسلة الممارسين للعبة "الإسكيت" خاصة الأطفال والشباب البعد عن مسارات وطرق السيارات والالتزام بارتداء وسائل الأمان خلال ارتداء أحذية التزلج الخاصة بهذه برياضة "الإسكيت"، خشية عليهم من تعريض أنفسهم والآخرين للخطر.

 

وشددت محافظة بورسعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على أبناء المدينة الباسلة من محبي رياضة "الإسكيت" ضرورة الابتعاد عن الشوارع والطرق السريعة وأي مسارات للسيارات وكذلك الابتعاد عن تجمعات المواطنين في الميادين والأماكن العامة التي تشهد توافد كبير للمواطنين، على أن يتم الالتزام بممارسة اللعبة إما في صالات وأماكن مغلقة أو أماكن مفتوحة بعيدة عن مسارات السيارات وتجمعات المواطنين، وكذلك في توقيتات على مدار اليوم لا تشهد زحاما أو تجمعات كبيرة من المواطنين.

وأكدت محافظة بورسعيد على أنها كانت ومازالت أولى المحافظة التي دعمت الشباب المحبين والممارسين لهذه اللعبة بإقامة نسختين من ماراثون بورسعيد لـ "الإسكيت" بمشاركة الآلاف من أبناء مصر من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الشباب من الدول العربية المختلفة، إلا أن ذلك جاء في ظل إجراءات مشددة تكفل تأمين أبنائنا وتحافظ عليهم من تعرضهم لأي مخاطروذلك في إطار الحرص على أرواح أبنائنا، 

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وناشدت محافظة بورسعيد في نفس الوقت أولياء الأمور مساندة المحافظة والأجهزة التنفيذية المختلفة في هذا الشأن بالنصح والإرشاد لأبنائهم كونهم أغلى شيء في حياتنا ولن نسمح أو نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي أذى قد يتعرضون له.

 

واختتمت محافظة بورسعيد رسالتها بالدعاء ان يحفظ الله أبناء المحافظة من كل سوء والإعمال بقول الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم
"وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ".
صدق الله العظيم

بورسعيد التواصل الاجتماعي المدينة الباسلة محافظات الجمهورية محافظة بورسعيد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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