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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يشيد بجهود مدارس الباسلة فى معرض إنجازات الدولة المصرية

نائب محافظ بورسعيد
نائب محافظ بورسعيد يشيد بجهود مدارس الباسلة فى معرض إنجازات

شهد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والعميد أركان حرب أحمد عبد الجواد المستشار العسكري للمحافظة، والقوى السياسية والأحزاب، العرض الثاني لمعرض تعليم بورسعيد " إنجازات الدولة المصرية "بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

 

ومن خلال كلمته أشاد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، بالجهد المبذول من كل المدارس المشاركة لليوم الثاني على التوالي لمعرض إنجازات الدولة المصرية بالمجسمات لتوثيق المشروعات القومية والجهد الكبير بكل قطاعات الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها الشكر والتقدير لقيادات التربية والتعليم وعلى رأسهم الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة على الجهود المبذولة لإنجاح هذا المعرض.

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وقال نائب محافظ بورسعيد إن نعمة الأمن والأمان التي تحظى بها مصر هي أكبر مكاسب ثورة 30 يونيو وكفى بها نعمة مشيرا إلى الموقف البطولي للرئيس وللجيش المصري الذي ساهم بالخروج بالبلاد من نفق مظلم كان لا يعلم مدى خطورته إلا الله من هنا تأتى أهمية المعرض اليوم الذي يوثق الفارق الكبير في قبل وبعد هذه الفترة في تاريخ مصر لكي تسجل في أذهان جيل هو مستقبل مصر.

وأعرب العميد أركان حرب أحمد عبد الجواد المستشار العسكري للمحافظة من خلال كلمته عن سعادته بهذه الفعالية التي من شأنها أن تمثل دفعة معنوية كبيرة لأبنائنا الطلاب بعد مرور حوالي 10 أعوام على ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب وحماها الجيش المصري مؤكدا أن حجم الإنجازات على أرض الواقع غير مسبوق وأن ما نشاهده ونراه يوميا على وسائل الإعلام المختلفة لا يمثل كل ما تحقق على أرض الواقع.

نائب محافظ بورسعيد يشيد بجهود مدارس الباسلة فى معرض إنجازات الدولة المصرية

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ومن جانبها وجهت الدكتورة هالة عبد السلام الشكر لكل القائمين على هذا المعرض من قيادات التعليم والمدارس المشاركة على الجهود المبذولة للخروج بهذه الصورة التي نالت قبول واستحسان كل الحضور على مدار يومين، مؤكدة أن تعليم بورسعيد على الموعد دائما متمنية للجميع دوام السداد والتوفيق.

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