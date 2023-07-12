شهد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والعميد أركان حرب أحمد عبد الجواد المستشار العسكري للمحافظة، والقوى السياسية والأحزاب، العرض الثاني لمعرض تعليم بورسعيد " إنجازات الدولة المصرية "بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن خلال كلمته أشاد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، بالجهد المبذول من كل المدارس المشاركة لليوم الثاني على التوالي لمعرض إنجازات الدولة المصرية بالمجسمات لتوثيق المشروعات القومية والجهد الكبير بكل قطاعات الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها الشكر والتقدير لقيادات التربية والتعليم وعلى رأسهم الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة على الجهود المبذولة لإنجاح هذا المعرض.

وقال نائب محافظ بورسعيد إن نعمة الأمن والأمان التي تحظى بها مصر هي أكبر مكاسب ثورة 30 يونيو وكفى بها نعمة مشيرا إلى الموقف البطولي للرئيس وللجيش المصري الذي ساهم بالخروج بالبلاد من نفق مظلم كان لا يعلم مدى خطورته إلا الله من هنا تأتى أهمية المعرض اليوم الذي يوثق الفارق الكبير في قبل وبعد هذه الفترة في تاريخ مصر لكي تسجل في أذهان جيل هو مستقبل مصر.

وأعرب العميد أركان حرب أحمد عبد الجواد المستشار العسكري للمحافظة من خلال كلمته عن سعادته بهذه الفعالية التي من شأنها أن تمثل دفعة معنوية كبيرة لأبنائنا الطلاب بعد مرور حوالي 10 أعوام على ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب وحماها الجيش المصري مؤكدا أن حجم الإنجازات على أرض الواقع غير مسبوق وأن ما نشاهده ونراه يوميا على وسائل الإعلام المختلفة لا يمثل كل ما تحقق على أرض الواقع.

نائب محافظ بورسعيد يشيد بجهود مدارس الباسلة فى معرض إنجازات الدولة المصرية FB_IMG_1689078581568 FB_IMG_1689078577617 FB_IMG_1689078573650 FB_IMG_1689078588575 FB_IMG_1689078591539 FB_IMG_1689078603256 FB_IMG_1689078600607 FB_IMG_1689078549035 FB_IMG_1689078544676 FB_IMG_1689078540491

ومن جانبها وجهت الدكتورة هالة عبد السلام الشكر لكل القائمين على هذا المعرض من قيادات التعليم والمدارس المشاركة على الجهود المبذولة للخروج بهذه الصورة التي نالت قبول واستحسان كل الحضور على مدار يومين، مؤكدة أن تعليم بورسعيد على الموعد دائما متمنية للجميع دوام السداد والتوفيق.