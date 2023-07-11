ضمن مشروع صكوك الأضاحي.. محافظة بورسعيد تتسلم 2 طن لحوم من الأوقاف

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،استلام الدفعة الأولى من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لعام 2023 م، والمُقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالي 2 طن،لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي، بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف والأستاذ فراج حافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود وزارة الأوقاف، ،في إستمرار تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي والإطعام،وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجاً ، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

ومن جانبه أوضح وكيل مديرية الأوقاف فى بورسعيد ،الدكتور جمال عواد أن مشروع وزارة الاوقاف "صكوك الاضاحي والإطعام "، يأتي لخدمة المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه اللحوم إليها، والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.