عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروع صكوك الأضاحي.. محافظة بورسعيد تتسلم 2 طن لحوم من الأوقاف

بورسعيد تتسلم الدفعة
بورسعيد تتسلم الدفعة الأولى من مشروع صكوك الأضاحي| تفاصيل

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،استلام الدفعة الأولى من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لعام 2023 م، والمُقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالي 2 طن،لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي، بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف والأستاذ فراج حافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

 

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود وزارة الأوقاف، ،في إستمرار تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي والإطعام،وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجاً ، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

محافظ بورسعيد : استكمال أعمال تطوير شارع المناخلى ومنطقة شباب المدينة

الغضبان: استكمال أعمال التطوير بأمل الجبل في زهور بورسعيد | تفاصيل

ومن جانبه أوضح وكيل مديرية الأوقاف فى بورسعيد ،الدكتور جمال عواد  أن مشروع وزارة الاوقاف "صكوك الاضاحي والإطعام "، يأتي لخدمة المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه اللحوم إليها، والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

بورسعيد الأسر الاولى بالرعاية الأكثر احتياجا التضامن الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جهود وزارة الأوقاف توفير اللحوم للمواطنين محافظ بورسعيد مبادرة حياة كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

ترشيحاتنا

الكويت.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن مغادرة السيارات الأجنبية للبلاد

مصطفى كامل: لا يوجد خلاف مع إيمان البحر درويش

الموسيقيين: صورة إيمان البحر درويش سببت صدمة لنا ولن نتأخر في علاجه

الوزراء: لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد أي ديون مستحقة

مكتب زيلينسكي يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الستات بتعيش أكتر.. بيانات حكومية تكشف أعمار الرجال والنساء في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري بكوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ