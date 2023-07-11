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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: استكمال أعمال التطوير بأمل الجبل في زهور بورسعيد | تفاصيل

الغضبان استكمال اعمال
الغضبان استكمال اعمال التطوير بأمل الجبل فى زهور بورسعيد |

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة أمل الجبل بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن أعمال التطوير الشاملة داخل حي الزهور. 

ويأتي ذلك تمهيدا لأعمال الرصف ووضع طبقة الأسفلت النهائية بعد إنهاء أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالجزيرة الوسطي ودهانات واجهات ومداخل العمارات وتركيب أعمدة الإضاءة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتنسيق مع حي الزهور .

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل دهانات واجهات ومداخل العمارات، وتطوير المنطقة بالكامل ورصف الشوارع الداخلية والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار .

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ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال تطوير المنطقة في اقرب وقت، وذلك في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية داخل المحافظة وتطوير حي الزهور ،لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي الحي .

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