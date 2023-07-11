حياة كريمة.. مشروعات تصدرت معرض تعليم بورسعيد لإنجازات الدولة المصرية | شاهد

واصلت مديرية التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد رئاسة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة استقبال المئات من أهالى بورسعيد لتفقد و الاستمتاع بمعرض إنجازات الدولة المصرية المقام على أرض نادى المعارف بمحافظة بورسعيد بناء على توجيه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستمرار المعرض و الفعاليات لمدة ٣ ايام.



وأناب محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ لحضور فاعليات استقبال المواطنين و القوى الشعبية و السياسية و الحزبية بالمحافظة بناء على توجيه دعوة رسمية لهم عبر علاقات عامة المحافظة .

شهد فعاليات اليوم الثانى العميد أركان حرب أحمد عبد الجواد المستشار العسكري للمحافظة وعدد من أمناء وقيادات الاحزاب والمئات من اهالى بورسعيد وقيادات بورسعيد التعليمية ومدراء المدارس وأولياء أمور الطلاب .

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وتصدرت عدد من المجسمات و النماذج و ماكتات المعروضات التى تجاوز عددها ١٠٠ مجسم تمثل جميع مدارس بورسعيد بكافة المراحل التعليمية من بينها على الصعيد القومى حى الاسمرات و طريق الكباش و المتحف المصري ومصنع الرمال السوداء وحياة كريمة وتطوير الطرق وعلى الصعيد المحلى جاءت حديقة فريال و الحى الإماراتي و مشروعات الأسر الأولى بالرعاية وتطوير الطرق فى صدارة المعروضات .



وقدم طلاب المراحل المختلفة للتعليم فى بورسعيد عرض فنى شارك خلاله طلاب الصفوف الأولى و المدرسة الرياضية بنين كما شاركت عدد من التوجيه الفنية بينها التربية الرياضية و الفنية .



كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، شهد افتتاح معرض تعليم بورسعيد عن إنجازات الدولة المصرية المقام بنادي المعارف الرياضي بحضور نائبه المهندس عمرو عثمان والدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات التعليم وأولياء الأمور.

وأكد محافظ بورسعيد أن المعرض بمثابة توثيقا للجمهورية الجديدة ويبرز الإنجازات التنموية والمشروعات القومية العملاقة التي تحدت الزمان لتحقيق نهضة مستحقة وتوفير حياة كريمة للمصريين، مشيدا بالتنظيم وبالمستوى الفني للمعروضات والمجسمات التي جسدت مشروعات الدولة.

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وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هذه النهضة كانت نتيجة طبيعية لبرنامج إصلاح شامل أسهم في تجاوز الأزمات على مدار 9 سنوات مع تحقيق إنجازات تنموية غير مسبوقة أدت إلى نقلة نوعية في كافة قطاعات الدولة تحت مظلة القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف بأن تلك المعارض والأحداث تعمل علي صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية وخلق روح المشاركة المجتمعية لديهم من خلال التعاون والتنفس الشريف في إظهار مواهبهم وهو ما وضح جليا في إلقاء الضوء علي المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية

ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي إلى أن المعرض ضم عددا كبيرا من المجسمات والمعروضات لإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية العملاقة خلال 9 سنوات بمشاركة 40 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية لتوثيق بناء الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو.

وأضافت وكيل أول الوزارة أن المعرض تضمن أعمالا فنية جسدت إنجازات الدولة المصرية وندوة مصغرة عن النهضة التنموية الكبرى للدولة من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تشمل 12 محورا منهم التعليم بالإضافة إلى فقرات فنية واستعراضية كان أبطالها أطفال مرحلة رياض الأطفال.

