محافظ بورسعيد : استكمال أعمال تطوير شارع المناخلى ومنطقة شباب المدينة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية والمحيطة بمنطقة شباب المدينة بنطاق حي الزهور، ضمن أعمال التطوير الشاملة داخل منطقة شباب المدينة وتطوير شارع عادل الشريينى بحي الزهور، حيث تواصلت أعمال الرصف وضع طبقة الاسفلت النهائية بشارع المناخلي وذلك بعد نهو أعمال بالوعات الأمطار وصب البردورات وأعمال انترلوك وتركيب أعمدة الإضاءة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتنسيق مع حي الزهور .

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل رصف الشوارع الداخلية والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية والتوسعة وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار .مشيراً إلي أنه تم الانتهاء من أعمال وضع طبقة الاسفلت النهائية بشارع المناخلي ، واستكمال تطوير شارع عادل الشريينى ومنطقة شباب المدينة .

واضاف اللواء عادل الغضبان أن العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة قد وصل لمراحل متقدمة، وذلك في إطار خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور ،لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة بأكملها في اقرب وقت، استعدادا لاستكمال تطوير باقي مناطق حي الزهور تباعا، وذلك في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد.