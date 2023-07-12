مصرع شخص وإصابة 13 انقلب بهم ميكروباص جنوب بورسعيد

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، اثر انقلاب ميكروباص بهم أمام "الكارتة القديمة" جنوب بورسعيد.

تلقى مرفق الإسعاف إخطارًا بانقلاب ميكروباص أمام "الكارتة القديمة" جنوب بورسعيد، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجاري نقل 13 مصابًا إلى مستشفيات بورسعيد، ونقل جثة إلى المشرحة.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الحادث، ووضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، كما سيجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.