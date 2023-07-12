محافظ بورسعيد يشدد على أهمية دور قدامى الرياضيين والاستفادة من خبراتهم

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدا من قدامى الرياضيين ، وذلك بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية دور قدامى الرياضيين، و كذلك أهمية الاستفادة من خبراتهم الرياضية فى دعم الأندية وخاصة النادي المصري، مشيرا إلى أننا نقدر جهودهم ودورهم خلال مسيرتهم الرياضية ببورسعيد، والذين كانوا سببا فى إسعاد جماهير بورسعيد.

كما أشاد محافظ بورسعيد بتميزهم الرياضي خلال مسيرتهم الرياضية.

وأوضح المحافظ أنه حريص على عقد لقاءات دورية مع قدامي الرياضيين، لتحقيق التواصل الفعال الذي يضمن الاستفادة من تاريخ وخبرات هؤلاء النماذج المشرفة فى محافظة بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد على تقدم كافة الدعم لقدامى الرياضيين تقديرا لجهودهم الرياضية على مدار السنوات السابقة.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ بورسعيد بالنقلات النوعية التي يشهدها النادي المصري، مشيدا بالمتابعة المستمرة والدعم الكبير الذي يقدمة الاستاذ كامل أبو علي رئيس النادي المصري الذي لايدخر اي جهد في توفير متطلبات الفريق من أجل تحقيق نتائج طيبة و مميزة.

وجدد اللواء عادل الغضبان دعمه المستمر لمجلس ادارة النادى برئاسة كامل ابو على مقدمة الشكر لهم علي الجهود الكبيرة التي يقومون بها ، ومتابعتهم الدورية للاعمال الانشائية للاستاد الجديد الذى يمثل حلم محبى المصرى بالمرحلة المقبلة للانتهاء من جميع اعماله طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد.

محافظ بورسعيد يشيد بالنقلات النوعية التي يشهدها النادي المصري، IMG-20230712-WA0033 IMG-20230712-WA0032 IMG-20230712-WA0034 IMG-20230712-WA0030 IMG-20230712-WA0031 IMG-20230712-WA0029 IMG-20230712-WA0027 IMG-20230712-WA0028 IMG-20230712-WA0024 IMG-20230712-WA0025 IMG-20230712-WA0026 IMG-20230712-WA0023

كما تطرق محافظ بورسعيد خلال اللقاء، للحديث عن المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها بورسعيد في كافة المجالات، ضمن خطة التنمية المستدامة، و التي ساهمت في احداث طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدا أن محافظة بورسعيد أصبحت واحدة من المدن النموذجية في كافة المجالات.

ومن جانبهم، وجه وفد قدامى اللاعبين ، الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على لقاءاته المستمرة مع قدامى اللاعبين، و تقديم الدعم الكامل لهم، مؤكدين فخرهم بما حققته محافظة بورسعيد من انجازات غير مسبوقة.