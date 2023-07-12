بورسعيد..27 عمود إنارة و47 كشافا لرفع كفاءة الإنارة بشارع الإمام محمد عبده

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استمرار اعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الإمام محمد عبده الفاصل بين منطقتي شباب الخريجين وبنك الاسكان ، ذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة ، وذلك بالتنسيق مع مديرية النقل والطرق بالمحافظة برئاسة المهندسة إحسان بورمه مدير عام المديرية .

وأشار محافظ بورسعيد إلي الانتهاء من اعمال زراعة 27 عمود إنارة عامه وتركيب 47 كشاف ليد لرفع كفاءة الإنارة العامة بالشارع ضمن خطة التطوير وإحلال وتجديد المرافق الأساسية للشارع داخل الجزيرة الوسطى إلى جانب صيانة خطوط التليفونات ومد مواسير تتوافق مع تطوير الشارع وتستمر لفترة طويلة دون الحاجة الي تكسير ما تم تطويره .

رفع كفاءة شارع الإمام محمد عبده ببورسعيد IMG-20230712-WA0017 IMG-20230712-WA0018 IMG-20230712-WA0019 IMG-20230712-WA0020 IMG-20230712-WA0022 IMG-20230712-WA0021

وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس وتركيب الأرصفة الجانبية وإنشاء شبكه بالوعات لتصريف مياه الأمطار وصب البردورات ورفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء جزيرة وسطى بالشارع بعد الانتهاء من اعمال التوسعات اللازمة بالشارع استعداد لأعمال الرصف بالطبقة الإسفلتية النهائية .

وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم بدء أعمال رصف ورفع كفاءة الشارع الذي يمتد من تقاطع شارع أسوان وحتى تقاطع شارع محمد صبحي من اتجاهين بينهما جزيرة وسطى سيكون عرض الاتجاه 11 متر و تم تحديد حجم الأرصفة على الجانبين أمام المحلات وتقليصها إلى مترين فقط لتوسعة الشارع كما سيتم رفع كفاءة الإنارة العامة به وتركيب بردورات للأرصفة وبالوعات لتصريف مياه الأمطار .

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال التطوير في اقرب وقت ،لرفع كفاءة منظومه الطرق داخل نطاق الحى لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .