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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فخور بما حققته.. محافظ بورسعيد يهنئ الطالبة الأولى في شهادة الدبلومات الفنية

محافظ بورسعيد :
محافظ بورسعيد : فخور بما حققته الطالبة من تفوق دراسي يعكس ا

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  الطالبة ندى عبد الباقي أحمد " الحاصلة على المركز الاول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات، وأسرتها،  بمكتبه بالديوان العام،  وذلك تكريما لأسرتها لجهودهم في تربيتها و تعليمها حتى أصبحت نموذج مشرف لاسرتها و المحافظة.

وهنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  الطالبة ندي عبدالباقي أحمد بمدرسة زينب الكفراوي ،  على التفوق والتميز العلمي على مستوى الجمهورية،  قائلا أن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمصابرة و الطموح و التربية الجيدة،  مؤكدا على أهمية دور الأسرة ، والذي يقع على عاتقها المهمة الاكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة.

وجدد محافظ بورسعيد تكليفه العاجل للدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور للتنوير الثقافية بتحمل تكاليف الدراسة الجامعية للطالبة و توفير فرصة عمل مناسبة لها،  ومتابعتها اولا باول لتقديم الدعم اللازم لها خلال دراستها وعملها  .

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وتمنى محافظ بورسعيد للطالبة ندى عبد الباقي ، مزيد من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية القادمة، مؤكدا على فخره بما حققته الطالب من مركز متقدم على مستوى الجمهورية خلال امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية، معربا عن فخره بهذه النماذج المشرفة من شباب بورسعيد والذين دوما يرفعون اسم المحافظة عاليا في مختلف المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، من خلال التدريب والتأهيل المستمر للطلاب خلال وبعد فترة الدراسة، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني والاستفادة من خريجيه في العديد من المجالات.

محافظ بورسعيد : فخور بما حققته الطالبة من تفوق دراسي يعكس الدور التعليمي المتمي

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يذكر أن الطالبة ندي عبد الباقي أحمد عبد الباقي ، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية التجارية بنظام الثلاث سنوات، بنسبة نجاح 98,17 % ، وتخصصها فني سكرتير ،  بمدرسة زينب الكفراوي بنات.

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