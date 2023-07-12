تنسيق الجامعات 2023 … نكشف تفاصيل اختبارات القدرات بـ كلية الفنون الجميلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن أعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، من خلال القيام بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

موعد بدء اختبارت القدرات 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي، عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وهو في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

تفاصيل اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة 2023

ونكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الراغبين بالالتحاق بكليات الفنون الجميلة الاختبارات و التفاصيل الخاصة بالدراسية بها و كيفية التقدم .

كشفت ادارة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك أن نقاط اختبارت القدرات لشعبتي الفنون و العمارة تشمل الاتي :

الامتحان من ٣ أجزاء، يعتمد على المهارات الفنية للطلاب.

يضم الامتحان الرسم والتظليل والمهارات الخاصة.

كان من المفترض أن يتضمن سؤالا نظريا ٣٠ نقطة عن المهارات ولكن تم إلغاؤه العام الماضى بسبب منع التجمعات والحفاظ على سلامة الطلاب ولا يوجد توجه حتى الان لاعادته .

يتضمن الامتحان أجزاءً خاصة بالتصميم والرسم من وحى الخيال.

وتنقسم اختبارات الفنون الجميلة إلى قسمين هما الفنون والعمارة.

بالنسبة لامتحان الفنون:

العناصر المكونة لامتحان قدرات الفنون هي رسم وتصميم هذا العام فقط؛ حيث تم إلغاء الجزء النظرى من اختبار القدرات.

المدة الزمنية الإجمالية لاختبار قدرات الفنون هي ساعتان ونصف.

الهدف من امتحان قدرات الفنون هو قياس قدرة الطالب على الرسم والتصميم لمعرفة هل هو جدير بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة شعبة فنون.

أما عن امتحان العمارة :

العناصر المكونة لامتحان قدرات العمارة هي تصميم معمارى عملي .

الزمن المخصص هو ساعتان ونصف للتصميم المعمارى العملي.

موعد بدء تنسيق الجامعات 2023

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم تحديد توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024 بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، بالإضافة إلى عدد المقاعد المطلوبة في كل كلية، والتي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ويتم تحديد هذه العوامل، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، المتوقع أن يتم إعلانها نهاية الشهر الجاري.