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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تكشف حقيقة تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، لطلاب دفعة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه لم تصدر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أية قرارات بشأن تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، لطلاب دفعة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، مشددة على أن كل ما يقال عار تماما من الصحة.

وأضاف المصدر أن نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، كما هو معتاد كل عام ، حيث سيتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بالدرجات وليس بالتقديرات.

وأفاد المصدر في تصريحاته لصدى البلد ، بأن نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، يعتمد على إعلان درجات الطالب في كل مادة من المواد الأساسية المضافة للمجموع ، والمواد غير الاساسية غير المضافة للمجموع ، مع إعلان المجموع الكلي للطالب  .

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نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. تنبيه عاجل من التعليم بشأنها

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، من المقرر أن يكون خلال أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر انتهاؤها غدا الخميس الموافق 13 يوليو 2023 . حيث يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، خلال نهاية شهر يوليو الجاري أو أول شهر أغسطس على أقصى تقدير .

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سيكون برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، بشكل مجاني لا يحتاج لدفع أي مصاريف إلكترونية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم ظهور  نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ولكن برقم الجلوس فقط.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

كما يمكن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/ 

ويظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT?mibextid=LQQJ4d 

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