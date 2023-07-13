نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة .. وزير التعليم يطمئن الطلاب والأهالي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة جدا .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تصحيح امتحان الكيمياء 2023 الذي أثار الجدل بين طلاب الشعبة العلمية بعد شكاوى صعوبته ، أسفر عن عدة مفاجئات سارة ستظهر في نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : هناك الالاف من الطلاب حصلوا على 95% فأعلى في امتحان الكيمياء 2023

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : في امتحان الكيمياء 2023 بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية أكثر من 1000 طالب ، بينما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر ، أكثر من 5000 طالب على مستوى الجمهورية

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

حسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس أوائل شهر أغسطس القادم

نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

لم تصدر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أية قرارات بشأن تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، لطلاب دفعة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سيكون كما هو معتاد كل عام ، حيث سيتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بالدرجات وليس بالتقديرات.

ويعتمد نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، على إعلان درجات الطالب في كل مادة من المواد الأساسية المضافة للمجموع ، والمواد غير الاساسية غير المضافة للمجموع ، مع إعلان المجموع الكلي للطالب .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

كما يمكن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

ويظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe