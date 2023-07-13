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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الأيام الأولى من أغسطس

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “من المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل الشهر القادم”.

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وأضاف وزير التربية والتعليم : مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة، مشيرا إلى أن امتحان الكيمياء 2023 الذي شكى منه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية ، تبين حصول أكثر من 1000 طالب على الدرجة النهائية ، و أكثر من 5000 طالب حصلوا على 95% فأعلى

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سيكون برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، بشكل مجاني لا يحتاج لدفع أي مصاريف إلكترونية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم ظهور  نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ولكن برقم الجلوس فقط.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

كما يمكن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/ 

ويظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT?mibextid=LQQJ4d

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