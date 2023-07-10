التعليم: 5 آلاف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء.. فيديو

وجه شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، رسالة طمأنينة لطلاب الثانوية العامة.



وقال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "بنطمن أبنائنا الطلاب أن مؤشرات التصحيح جيدة".

وأضاف: "الوزارة تعمل على وجود أكثر من فرصة لطلاب الثانوية العامة، من أجل الحصول على أفضل مجموع، وهناك العديد من المقترحات المقدمة لطلاب الثانوية مثل تحسين المجموع، كما أن هناك اقتراح يتم العمل عليه، إذا كان الطالب يتمتع بقدرات عالية، يمكن له دراسة المرحلة الثانوية على عامين دراسين فقط بدلا من 3 سنوات.

وأردف زلطة، أن أكثر مادة تلقت الوزارة فيها الشكاوي من قبل الطلاب كانت مادة الكيمياء، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج امتحان الكيمياء جيدة، وهناك أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية.