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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها لاختبارات قدرات طلاب الثانوية العامة

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

أنهت جامعة جنوب الوادى ، استعداداتها لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2023، حيث من المقرر إتاحة الفرصة لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg على شبكة الإنترنت.

 

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة سوف تستقبل الطلاب والطالبات وفقاً للجدول الزمنى المعلن من قبل وزارة التعليم العالي خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15يوليو حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023م.
 

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وشدد رئيس جامعة جنوب الوادى، على ضرورة إلتزام الطلاب بالقواعد المنظمة للاختبارات، وإحضار المستندات المطلوبة خلال حضورهم لأداء اختبارات القدرات بالكليات المختلفة، وعلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم.


وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لأن اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي سوف تتم في كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية" موسيقية _ فنية".

 

وأشار شحات، إلى أن الأوراق المطلوبة من الطالب لأداء اختبارات القدرات تتضمن رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه و صورة شخصية واحدة لكل اختبار من الاختبارات بكلية التربية النوعية، أما اختبارات قدرات التربية الرياضية تتطلب ٢ صورة شخصية.


 

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