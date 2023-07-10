تركت العمل الحكومي.. سهام مرسى تبدع في المشغولات اليدوية لكسب العيش وتعلمها للأطفال

عقب تخرجها من قسم الزخرفة بدبلوم الصنايع قررت" سهام مرسى" أن تكافح لتمكين نفسها اقتصادياً و اجتماعياً، كما الكثير من الفتيات اللاتى قررن الاعتماد على أنفسهن، فطرقت باب المشغولات اليدوية " الهاند الميد"، لتفتح لنفسها مجالاً للعمل بمدينة قوص جنوب قنا، وكلها أمل أن تخرج من نطاق المنطقة التى تعيش بها إلى سوق أكبر وأوسع يستوعب إبداعاتها البسيطة، التى وهب لها كل وقتها وتفكيرها للخروج بمنتج قادر على المنافسة، خاصة فى ظل المنتجات المستوردة رخيصة السعر رديئة الجودة.

طريق العمل بمجال المشغولات اليدوية، لم يكن مفروشاً بالورود، أمام" سهام مرسى" كما يظن البعض، أنها مجموعة مشغولات يتم تركيبها والخروج منها بشكل عشوائى، فقد عانت فى بداية سلكها لهذا الطريق، خاصة أن الخامات لم تكن متاحة كما هى الآن، ولم يكن لدى الكثير من الأهالى فى الصعيد، ثقافة اقتناء وشراء المشغولات اليدوية بشكلها الحديث، إلى أن تمكنت تدريجياً من فرض نفسها ومنتجاتها على المنطقة التى تعيش فيها، وزادت على ذلك بأن منحت جزء كبير من وقتها لتعليم الأطفال مبادىء العمل اليدوى.

" فيس بوك" ساعدها فى ترويج منتجاتها

انتشار وسائل التواصل الاجتماعى خاصة " فيس بوك"، ساهم إلى حد كبير فى مساعدتها فى الترويج لمنتجاتها و ابداعاتها، التى راعت فيها أن تتناسب مع طبيعة البيئة المحيطة، وتتماشى مع احتياجات الأهالى، خاصة الشباب، الذين يعتمدون على مواقع التواصل فى شراء مثل هذه المقتنيات التى تحمل لمحات فنية، فضلاً عن أصدقائها و أقاربها الذين يساعدونها بشكل كبير فى الترويج لمنتجاتها، سواء داخل مدينة قوص أو بقية مراكز محافظة قنا.

تردد اسم " سهام مرسى" فى مجال المشغولات اليدوية، بجانب الكثير من فتيات قنا اللاتى تميزن فى هذا المجال وحققن شهرة واسعة، يسر لها المشاركة مع آخريات فى المعارض، التى جرى تنظيمها فى مدينة قوص، من قبل جمعيات أهلية ومراكز شباب، و أتاح لها المشاركة فى معارض على مستوى الحافظة آخرها معرض كبير للمشغولات اليدوية أقيم فى " نزل الشباب" بمدينة قنا.

حولت هوايتى إلى حرفة للمعيشة

قالت سهام مرسى، صانعة مشغولات يدوي، أعمل فى مجال المشغولات اليدوية " الهاند ميد" منذ 10 أعام، حيث بدأت العمل فيه كهواية، إلى أن وجدت نفسى فى هذا العمل الذى يحمل لمحات فنية وابداعية، فقررت، أن يكون هذا المجال هو مهنتى وحرفتى، خاصة فى ظل تراجع فرص العمل بشكل عام فى الفترة الأخيرة، ومن وقتها و أنا أقضى وقتى فى العمل بين السلاسل و السبح والحظاظات، حتى أتمكن من الوصول لأكثر من فئة ولا أقتصر على فئة معينة لضمان الاستمرار وتحقيق عائد مادى يعيننى على تلبية الاحتياجات المعيشية.

و أضافت مرسى، حصلت على دورات تدريبية فى مجال المشغولات اليدوية والتسويق، حتى أتمكن من التميز والاحتراف فى حرفتى، التى تعتمد على الإبداع والتفرد فى التصميمات، وبجانب ذلك تعلمت الخياطة لمساعدتى فى إنهاء أى أعمال يتطلبها تصميم المشغولات المختلفة، ومن وقتها و أنا أعمل فى هذه الحرفة و أسعى بشكل دائم لتطوير قدراتى ومهارتى فى عمل المشغولات اليدوية.

منتجات الأطفال الأكثر انتشاراً

و تابعت صانعة المشغولات اليدوية،إن أكثر المشغولات التى يوجد عليها إقبال " السلاسل، السبح، الحظاظات"، إضافة إلى المشغولات المتعلقة بالأطفال والتى تعد الأكثر مبيعاً بين المشغولات اليدوية، واعتمد على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير فى تسويق منتجاتى، بجانب أصدقائى و أقاربى الذين يساعدوننى فى الترويج للمنتجات، لأننى مشغولة دائماً بشراء المنتجات و تصميم المنتجات التى تتفاوت فيها فترة العمل ما بين ساعة إلى يوم كامل فى بعض المنتجات الخاصة.

و أوضحت مرسى، بأن ارتفاع أسعار الخامات أدى إلى ارتفاع سعر المنتجات، ما أدى لصعوبة كبيرة فى تسويق المنتجات فى الفترة الأخيرة، وهو ما يستلزم بذل جهد مضاعف من أجل الترويج والتسويق للمنتجات، لذلك اتجه إلى قنا أو الأقصر و أحيانا من القاهرة، لشراء خامات بأسعار معقولة لضمان بيعها بسعر مناسب للجمهور والتى تبدأ من 20 جنيها فما فوق.

أتمنى المشاركة بمنتجاتى فى معارض دولية

و أشارت مرسى، إلى أنها شاركت فى معرض بمدينة قوص، ومعارض تابعة لجمعيات ومؤسسات أهلية، بالاضافة للمشاركة فى معارض بمراكز شباب و نزل الشباب بمدينة قنا، متمنية أن تشارك بمنتجاتها فى معارض كبيرة على مستوى الجمهورية وتنطلق بعدها إلى الدولية، و أن يتم تخصيص مكان دائم لعرض المنتجات للشباب، لضمان الترويج لها طوال العام، خاصة أن كل موسم وفترة زمنية لها منتجاتها الخاصة بها.





