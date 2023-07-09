انت قدها.. مبادرة شبابية لنهضة قوص وصناع الحياة لمواجهة انتشار مخدر الشابو

نظمت جمعية نهضة قوص بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، لقاء تفاعلى تثقيفي بعنوان" أنت قدها - خليك بعيد..الشابو مش هيفيد" بمدينة قوص جنوب قنا ، بهدف نشر الوعى التثقيفى عن أضرار وكيفية مجابهة انتشار مخدر الشابو والحد من انتشاره بالمجتمع القوصى.

حضر اللقاء الدكتور محمود عاطف، رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة قوص، وخالد السيد، مدير بيت التطوع لصندوق الإدمان والمخدرات بقنا، وإبراهيم عبد الحميد، مدير مشروع تعزيز مهارات وبناء قدرات الشباب، و المحامى محمد سليم، عضو مجلس النواب السابق، والإعلامية أسماء عطا، مدير تنفيذي الجمعية، والإعلامى هانى أنيس، منسق مبادرة شباب من أجل التنمية بمحافظة قنا.

تناول اللقاء ندوة تثقيفية حضرها عدد من الشياب وممثلى المجتمع المدنى تحدث فيها رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من المتخصصين، عن مكافحة الإدمان، تخللتها فقرات فنية ومسرحية عن أخطار الإدمان نفذها فريق المسرح بقصر ثقافة قوص بقيادة المخرج حسن عبدالعزيز.

قال الدكتور محمود عاطف هلالى، رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة قوص، إن حملة "انت قدها* لمحاربة وتحدى ومواجهة انتشار مخدر الشابو داخل مدينة وقرى مركز قوص، جاءت عقب رصد عدة بؤر للمخدرات بالمجتمع القوصى.

وتابع هلالى، ما دفعنا للتفكير فى عقد فعاليات تثقيفية وميدانية بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة وصندوق الأمم المتحدة والذى يسعى لتعزيز دور الشباب لإحداث التغيير للأفضل داخل المجتمع، والمساهمة مع جهود الدولة فى مواجهة هذا الوباء.

