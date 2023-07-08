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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محلى نجع حمادى يشن حملة إشغالات موسعة لإعادة المظهر الحضارى للمدينة

حملة إشغالات بنجع
حملة إشغالات بنجع حمادى

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال قنا ، حملاتها الموسعة لرفع الاشغالات والمعوقات، من شوارع المدينة، والارتقاء بالمنظر الجمالى العام بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى وتحقيق سيولة فى الحركة المرورية.

 

استهدفت حملة الاشغالات، اليوم السبت، شارع حسنى مبارك بجوار بنك القاهرة وشارع ٣٠ مارس وشارع ١٥ مايو بنطاق المدينة، ضمن حملات دورية تستهدف مختلف الشوارع.

 

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و أكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع الاشغالات أول بأول لضمان عدم  لتحسين مستوى المنظر العام بالمدينة خلال الفترتين، مشدداً على مسؤولى الاشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى على رفع جميع الاشغالات والمعوقات بالطرق العانة والفرعية بالمدينة.

 

و أوضح أنور، بأن الحملات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة، والحفاظ على الوجه الحضاري لكل مدينة بالمحافظة.

 

و أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأنه تم رصد حالة تشوين مواد بناء بقرية السلامية استعداداً لمحاولة رفعها أعلى سطح المنزل للشروع فى استغلالها فى أعمال بناء مخالف، فتم التحفظ عليها ووقف أعمال البناء المخالف لصاحب العقار.



 

حملة إشغالات بنجع حمادى

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قنا نجع حمادى حملة إشغالات موسعة الشكل الحضاري حملة الاشغالات المتابعة الميدانية قرية السلامية البناء المخالف

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