إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين أمام قرية الكرنك بقنا

أسفر حادث تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، عن إصابة شخصين بكدمات وكسور متنوعة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين جامبو وربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

فيما تمكنت الأجهزة المعنية، من رفع السيارتين و إعادة تسيير حركة المرور بالطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.