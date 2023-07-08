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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شقيقين غرقاً فى ترعة بقنا

غرق شقيقان بقنا
غرق شقيقان بقنا

لقى شقيقان مصرعهما، غرقا داخل ترعة فى مركز فرشوط، شمال قنا، بعد نزول الأول للسباحة ومحاولة الثانى إنقاذه.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شقيقين غرقا داخل ترعة في مركز فرشوط.

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى فرشوط، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.
 

تبين بعد معاينة الموقع والجثث، غرق محمود منصور وحماده منصور، شقيقان حاول الكبير إنقاذ شقيقه الأصغر، فلقى مصرعه معه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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