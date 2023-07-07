عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تدعم مكتبتها العامة بـ أجهزة ووسائل تعليمية مختلفة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بـ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمكتبة مصر العامة بمدينة قنا، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للقراء في جميع المجالات العلمية والأدبية والثقافية والفنية.

رافق المحافظ خلال الجولة، حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، والدكتور سيد عباس، مدير المكتبة،  وعدد من القيادات التنفيذية.

 

تفقد محافظ قنا ، قاعات إطلاع الكبار والذي تضم العديد من الكتب في شتي المجالات، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة للمترددين علي المكتبة، وضرورة الحفاظ على محتويات المكتبة من كتب وأجهزة ووسائل تعليمية مختلفة حتى تستمر المكتبة فى تقديم خدماتها لأبنائنا جيلا بعد جيل.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن مبنى المكتبة مكون من أربعة طوابق تشمل الدور الأرضي والمكون من قاعة اجتماعات وقسم الإعارة والاشتراكات وكافتيريا ومكتبة أطفال تستوعب 25 ألف كتاب ومنطقة أنشطة للأطفال، بينما يضم الطابق الأول مكتبة للكبار وقاعة اطلاع للكبار تستوعب 25 ألف كتاب وقاعة أنشطة متعددة للأطفال والشباب ومكاتب إدارية وأماكن استقبال الجمهور.

تعرف على أماكنها.. مياه قنا: تشغيل شحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة العيد

وتابع الداودى، في حين يشمل الطابق الثاني مكتبة الشباب مكونة من قاعة اطلاع شباب بقدرة استيعابية 10.000 كتاب ووعاء معلوماتي، وقاعة مؤتمرات وندوات تستوعب 118 مستفيدا وأماكن لاستقبال الجمهور ، والطابق الثالث والذي يضم قاعات متعددة الاستخدام مكونة من قاعة تدريب حاسبات آلية تستوعب 30 جهازا للحاسب الآلي وقاعة تدريب لغات تستوعب 40 مستفيدا.

 

و أضاف محافظ قنا ، إضافة لقاعة متعددة الأغراض تستخدم في تقديم أنشطة وإقامة معارض فنية إلى جانب المكاتب الإدارية لإدارة المكتبة ، والطابق الأخير، والذي يتكون من حديقة سطحية وغرفة مدير المكتبة وغرفة أرشيف ومكتب الحسابات الخاص بالمكتبة وأعمال السكرتارية ومناطق خدمات وقاعة اجتماعات خاصة بإدارة المكتبة.

قنا مكتبة مصر العامة استقبال الجمهور مستوى الخدمات الكتب مكتبة أطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

بعد انتقاله إلى الغرافة.. فرجاني ساسي يصدم جمهور الزمالك

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

النادي السعودي رفض الشراء .. الزمالك يستقر على عودة لاعبه المعار

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بها عيوب تقنية.. مفاجأت جديدة حول غرق الغواصة تيتان

‏ورم خبيث.. حورية فرغلي تخضع لعملية جراحية خطيرة.. فيديو

دعاء يوم الجمعة المستجاب.. أدركه بـ 15 كلمة قبل الغروب

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

تفاصيل الصراع النارى بين الأهلى والزمالك وبيراميدز على الصفقات السوبر

مباراة تاريخية.. أول تعليق من مدرب المغرب على مواجهة منتخب مصر الأولمبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن نتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل مع القرفة على الريق ؟

طريقة عمل دجاج مشوي على الطاسة|بمذاق لا يقاوم

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

فيديو

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ