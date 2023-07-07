قنا تدعم مكتبتها العامة بـ أجهزة ووسائل تعليمية مختلفة

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمكتبة مصر العامة بمدينة قنا، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للقراء في جميع المجالات العلمية والأدبية والثقافية والفنية.

رافق المحافظ خلال الجولة، حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، والدكتور سيد عباس، مدير المكتبة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ قنا ، قاعات إطلاع الكبار والذي تضم العديد من الكتب في شتي المجالات، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة للمترددين علي المكتبة، وضرورة الحفاظ على محتويات المكتبة من كتب وأجهزة ووسائل تعليمية مختلفة حتى تستمر المكتبة فى تقديم خدماتها لأبنائنا جيلا بعد جيل.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن مبنى المكتبة مكون من أربعة طوابق تشمل الدور الأرضي والمكون من قاعة اجتماعات وقسم الإعارة والاشتراكات وكافتيريا ومكتبة أطفال تستوعب 25 ألف كتاب ومنطقة أنشطة للأطفال، بينما يضم الطابق الأول مكتبة للكبار وقاعة اطلاع للكبار تستوعب 25 ألف كتاب وقاعة أنشطة متعددة للأطفال والشباب ومكاتب إدارية وأماكن استقبال الجمهور.

وتابع الداودى، في حين يشمل الطابق الثاني مكتبة الشباب مكونة من قاعة اطلاع شباب بقدرة استيعابية 10.000 كتاب ووعاء معلوماتي، وقاعة مؤتمرات وندوات تستوعب 118 مستفيدا وأماكن لاستقبال الجمهور ، والطابق الثالث والذي يضم قاعات متعددة الاستخدام مكونة من قاعة تدريب حاسبات آلية تستوعب 30 جهازا للحاسب الآلي وقاعة تدريب لغات تستوعب 40 مستفيدا.