إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعي بمشروعات الأمن الغذائي بقنا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، انتاج أول قطفة عسل نحل طبيعي نقى اورجانيك عالي الجودة بمشروع تربية النحل وإنتاج العسل بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا.

رافق المحافظ خلالها حسام حموده، السكرتير العام لمحافظة قنا ، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وأشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائى، وثابت ابراهيم، مدير مشروع الغابة.

قال محافظ قنا ، إن عسل النحل المعبأ يتميز بالجودة العالية كونه طبيعى، حيث يتم انتاجه عن طريق النحل الذي يجمع الرحيق من أزهار النباتات المختلفة بمشروعات الأمن الغذائى، لذلك فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة من معادن وفيتامينات وبروتينات تجعله غذاء طبيعي متكامل مفيد لصحة الجسم.



وأضاف الداودى، بأن التوسع في مشروع تربية النحل وإنتاج العسل، نظرا لكونه من المشروعات التي تحقق مردود اقتصادي عالى، بالإضافة الي كونها توفر عنصر غذائي للمواطنين يتميز بكونه غذاء آمن وصحى.

وأشار محافظ قنا ، إلى أنه سوف يتم طرح عبوات عسل نحل وشمع العسل بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بمدينة قنا والوحدات المحلية لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجى.



