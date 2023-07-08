قنا .. العثور على جثة صغيرة بمنزل جدها بمركز الوقف

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا، اليوم السبت، على جثة طفلة داخل منزل جدها بمنطقة السنابسة، التابعة لمركز الوقف، شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة طفلة داخل منزل في قرية السنابسة مركز الوقف.

تبين من المعلومات الأولية، أن الجثة للطفلة رحمة. أ 7 أعوام، بها آثار خنق وكسر فى الرقبة، داخل منزل جدها.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.