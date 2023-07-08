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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي ممثلي «معهد جوتة» في ختام اختبارات اللغة الألمانية

فريق معهد جوته
فريق معهد جوته

التقى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم السبت، كلاً من فريق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA والمعهد الثقافى الألمانى" معهد جوتة Institut "Goethe الذين أشرفوا على امتحانات اللغة الألمانية التى تمت بمركزالتطوير الوظيفى بالجامعة "CDC" للمستوى "B1 "للمجموعتين الخامسة والسادسة وبعض الطلاب الذين لم يجتازوا الاختبارات سابقاً بعدد اجمالى 37 طالبًا وخريجًا.

 

وأثنى رئيس الجامعة، على التعاون المثمر مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومعهد جوتة، ما أسفر عن تطوير مهارات اللغة الألمانية بهدف توفير فرص عمل فى مجالات جديدة. 

 

 

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و أشاد الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بجهود مركز التطوير الوظيفى وبما يقدمه من دور متميز، معرباً عن شكره لفريق معهد جوته وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ITIDA "على تقديم منحة اللغة الألمانية للطلاب و الخريجين.
 


وأشار الدكتور محمد عمران، مدير مركز التطوير الوظيفى بالجامعة، إلى أن الاختبارات تمت على مدار يومين فى أجزاء القراءة و الاستماع و التحدث و الكتابة.
 

وأوضح عمران، بأن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه بالجامعات المصرية لتطوير مهارة التحدث باللغة الألمانية ويحقق هدفاً رئيسياً من أهداف الجامعة والمركز فى تأهيل الشباب لسوق العمل وخلق فرص جديدة فى  مجالات متعددة، لافتاً إلى أن المركز يسعى إلى استمرار التعاون ليصبح المركز مقراً لامتحانات معهد جوته فى المستقبل القريب.

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