بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادى

شهدت جامعة جنوب الوادى، بدء امتحانات الدراسات العليا بكليات الآداب والهندسة والتجارة" ماجستير – دكتوراه – دبلوم".

أجرى الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية للجان امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكليات الآداب والهندسة والتجارة.

شارك فى الجولة التفقدية، الدكتور صلاح سليم، عميد كلية الآداب، والدكتور وحيد الدين طاهر، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا، والدكتور نوبى مهدى غزالى، عميد كلية الهندسة، والدكتور حسين مغربى، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء تاج، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث.



قال نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا، يؤدى الامتحانات بكلية الآداب 216 طالب ماجستير، و 17 طالب دكتوراه و 95 طالب دبلومات وبكلية التجارة93 طالب ماجستير مهنى و 1257 طالب دبلومات، وبكلية الهندسة يؤدى الامتحانات 36 طالب بقسم الهندسة المدنية درجة ماجستير و 19 طالب بدرجة الماجستير، و1 طالب بدرجة الدكتوراه بقسم الهندسة الكهربائية، و 9 درجة ماجستير و 5 دكتوراه بقسم الهندسة الميكانيكية.

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أصدرت توجيهات بضرورة توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب وتذليل أى عقبات تواجههم حتى يتمكنوا من تأدية الامتحانات بكل تركيز، وتم التشديد على ضرورة تواجد الأساتذة والمراقبين في لجان الامتحانات.