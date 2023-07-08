عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادى

امتحانات الدراسات
امتحانات الدراسات العليا بجنوب الوادى

شهدت جامعة جنوب الوادى، بدء امتحانات الدراسات العليا بكليات الآداب والهندسة والتجارة" ماجستير – دكتوراه – دبلوم".

أجرى الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية للجان امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكليات الآداب والهندسة والتجارة.

 

قنا تدعم مكتبتها العامة بـ أجهزة ووسائل تعليمية مختلفة

جنوب الوادى ضمن أفضل 351 جامعة عالمياً حسب التصنيف البريطانى التايمز

 

شارك فى الجولة التفقدية، الدكتور صلاح سليم، عميد كلية الآداب، والدكتور وحيد الدين طاهر، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا، والدكتور نوبى مهدى غزالى، عميد كلية الهندسة، والدكتور حسين مغربى، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء تاج، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث.
 

قال نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا، يؤدى الامتحانات بكلية الآداب 216 طالب ماجستير، و 17 طالب دكتوراه و 95 طالب دبلومات وبكلية التجارة93 طالب ماجستير مهنى و 1257 طالب دبلومات، وبكلية الهندسة يؤدى الامتحانات 36 طالب بقسم الهندسة المدنية درجة ماجستير و 19 طالب بدرجة الماجستير، و1 طالب بدرجة الدكتوراه بقسم الهندسة الكهربائية، و 9 درجة ماجستير و 5 دكتوراه بقسم الهندسة الميكانيكية.

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أصدرت توجيهات بضرورة توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب وتذليل أى عقبات تواجههم حتى يتمكنوا من تأدية الامتحانات بكل تركيز، وتم التشديد على ضرورة تواجد الأساتذة والمراقبين في لجان الامتحانات.

جامعه جامعة جنوب الوادي امتحانات الدراسات العليا لجان الامتحانات قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

فيديو يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراتي الأهلي والاتحاد والزمالك مع فيوتشر.. تفاصيل

كلام نهائي.. مرتضي منصور يحسم موقفه من انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

تباين آراء طلاب الثانوية العامة بقنا حول امتحان اللغة الإنجليزية

شهّر بسُمعة زوجته على فيسبوك | قرار قضائي رادع ضد شاب بقنا

ترشيحاتنا

فنادق ومناطق تراثية.. مصير مقرات الوزراء بعد نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية

تتجاوز المليون جنيه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

كبرت واتجوزت| حكاية أشهر لقطة في حياة ياسمينا علواني.. ماذا قدمت بعدها؟

رئيس وزراء بريطانيا يفجر مفاجأة عن موقف بلاده من استخدام الذخائر العنقودية

ادعولها بالشفاء .. مفيدة شيحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها

بعد قرار رحيله.. دي خيا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير مانشستر يونايتد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينب عزيز : غيابي الفني خارج عن إرادتي .. وسر تقديم جزء ثان من حريم كريم | حوار

على طريقة ياسمين صبري دايت DNA.. أحدث وأسرع طريقة لفقدان الوزن

بمذاق لا يقاوم | طريقة عمل دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون

الأمواج تغطي المواطنين.. تحذير عاجل من تلك الشواطئ بالبحر المتوسط| إيه الحكاية

فيديو

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

مسافر يصرخ داخل طائرة .. ماذا رأى؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ