جنوب الوادى ضمن أفضل 351 جامعة عالمياً حسب التصنيف البريطانى التايمز

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن ظهور نتيجة التصنيف الدولي الإنجليزي التايمز للجامعات الشابة "وثيقة 2023" اليوم وجاء ترتيب الجامعة في الفئة ما بين 351و400.



وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة جاءت فى المركز الحادى عشر على المستوى المحلى من أصل 30 جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف حسب قواعد البيانات.

و أشار الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا التصنيف يقيس أداء الجامعات في خمس معايير رئيسية هي التدريس والبحث العلمي والاستشهادات المرجعية للبحوث والسمعة الدولية وتشمل 13 مؤشرا منها تقييم سمعة الجامعة الدولية، والبيئة التعليمية والتدريس وعدد الطلاب ونسب العاملين، وتقييم تأثير ودخل الأبحاث وانتاجيتها والاستشهادات العلمية لها، ونسب برامج الدكتوراه والماجستير، ومؤشر نقل المعرفة العلمية لتطبيقات عملية، والسمعة الدولية، ونسبة الطلاب الدوليين، والتعاون الدولي والتعاون مع القطاع الصناعى.

و أوضح الدكتور حموده محمد دردير، ممثل الجامعة للتصنيف الدولى والمسئول الفني، بأن تصنيف التايمز للجامعات الشابة يضم أفضل الجامعات التى لم يتعدى تاريخ انشاءها أكثر من 50 عام ويقيس نفس مؤشرات الأداء المتبعة في تصنيف الجامعات العالمية الرائدة وعددها 13 مؤشر وأن النسخة الحالية من التصنيف ضمت 963 جامعة مقارنه بالعام السابق"نسخة 2022" والذى ضم 539 جامعة بزيادة 424 جامعة عالمياً مشاركة، وتقدمت جامعة جنوب الوادي في مجال السمعة الدولية ومجال البحث العلمي حيث احتلت المرتبة الخامسة محليا.



ومن جانبه قدم رئيس الجامعة، الشكر لجميع منتسبي جامعة جنوب الوادي ولفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة تحت قيادة الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذى يشمل الدكتور حموده محمد دردير، المسؤول الفني وممثل الجامعة للتصنيف الدولي والأعضاء الفنين والذي يشمل كلا من: الدكتور أحمد إسماعيل، والمهندس حسام حرز الله والمهندس أحمد حسن، وأعضاء اللجنة لجمع وتنقيح البيانات وتشمل كلا من الاستاذ بدوي محمد، و محمد سيد، والمهندس أحمد عبد النعيم.



