تباين آراء طلاب الثانوية العامة بقنا حول امتحان اللغة الإنجليزية

تباينت آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بـ قنا ، حول امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ما بين طلاب يرون أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وآخرون يرون أن الامتحان كان به الكثير من الأسئلة الغامضة.

أعرب بعض الطلاب والطالبات، عن ارتياحهم من مستوى الامتحان، والفترة الزمنية المحددة لأداء الامتحان، والتى جاءت متناسبة مع عدد الأسئلة، وفقاً لما ذكره الطلاب.

فيما أكد آخرون أن الامتحان احتوى على الكثير من النقاط الصعبة، والتى تحتاج إلى تركيز ووقت كبير للإجابة عليها، خاصة القطعة التى جاءت أسئلتها بشكل غير مباشر.

وقال كريم سيد، الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وساهم فى تخفيف ضغط الامتحانات التى عانينا منها خلال الفترة الأخيرة، وأتمنى أن تأتى بقية الإمتحانات بنفس المستوى، حتى تمر فترة الامتحانات بسلام وفى هدوء.

فيما قالت فاطمة خميس، الامتحان بشكل عام كان مناسب للمستويات المتميزة، لكن هناك بعض الأسئلة البسيطة التى جاءت فى مستوى الطالب المتفوق، وتحتاج لتركيز ودقة فى الإجابة، خاصة القطعة.

وأضاف حسن أسعد، الامتحان احتوى على أسئلة غير مباشرة فى القطعة، ومعظمها من خارج المنهج، ما قد يؤثر بشكل كبير على المجموع الكلى للدرجات فى المادة، متمنياً أن يتم توزيع درجات القطعة على بقية الأسئلة.