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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلق طائش.. مصرع نقاش بطلق ناري أثناء دهان شقة بنجع حمادي

طلق نارى
طلق نارى

لقي نقاش مصرعه، عقب إصابته بطلق ناري، أثناء أداء عمله، فى شقة بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع وليد.ح نقاش، إثر إصابته بطلق نارى، أثناء قيامه بأداء عمله فى قرية الشاورية بنجع حمادى.

 

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تبين من المعلومات الأولية، أن المجنى عليه أصيب بطلق نارى، أثناء أداء عمله فى دهان شقة بقرية الشاورية.

 

دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 

نجع حمادى الشاورية نقاش طلق ناري مشرحة مستشفى نجع حمادى قنا

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