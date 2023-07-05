معظمهم أطفال.. إصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بقنا

أصيب شخص معظمهم أطفال، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الترامسة الزراعى بنطاق مركز قنا ، أثناء عودتهم من حفل زفاف.



تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارا ً من غرفة العمليات يفيد إصابة 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة سرفيس على طريق زراعي بقرية الترامسة.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تبين أن مستقلى السيارة كانوا عائدين من حفل زفاف بقرية الترامسة، وانحرفت بهم السيارة على طريق مجاور لترعة، ما أدى إلى انقلاب السيارة فى الترعة و إصابة ركابها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.