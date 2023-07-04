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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعويض المزارعين المتضررين من انهيار حوض الغابة الشجرية في الصالحية بقنا

اجتماع تعويض مزرارعين
اجتماع تعويض مزرارعين قنا

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بسرعة تعويض ملاك الأراضي الزراعية المتضررة من انهيار جسر أحد الأحواض بالغابة الشجرية، بعد حصر الزراعات المتضررة وتقدير حجم الخسائر الناتجة لتعويض المتضررين الذين يملكون عقود ملكية لهذه الأراضي وليس المتعديين علي أراضى أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، لمتابعة تنفيذ الاجراءات التى تم اتخاذها إثر انهيار أحد أحواض الغابة الشجرية بالصالحية شرق مدينة قنا.

 

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حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد على، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والنائب محمد أحمد الجبلاوى، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وقال محافظ قنا ، إنه تم وقف الصرف علي هذا الجزء من أحواض الغابة الشجرية والواقع علي مساحة 250 فدان ، وتم البدء فى تدعيم جسور الحماية للجهة الغربية والمناطق الضعيفة من أحواض الصرف لعدم حدوث أي انهيارات مستقبلا.
 

وأشار محافظ قنا ، إلى أنه تم تشغيل البوستر الخاص برفع مياه الصرف الصحى "المنقاه" وصرفها علي مساحة 350 فدان أخري مُعده لاستقبال تلك المياه لاستخدامها في أعمال الزراعة والتشجير .
 

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