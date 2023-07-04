خلال 15 يوما .. إنهاء توصيل الصرف الصحي والرصف لمنطقة الحصواية بقنا

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بالانتهاء من جميع أعمال توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد من الشوارع المحرومة بمنطقة الحصواية خلال 15 يوما.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، لمتابعة توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد من الشوارع المحرومة بمنطقة الحصواية ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة قنا.

حضر فعاليات الاجتماع، المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد على، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس صالح محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بقنا، وطارق لطفى، رئيس مدينة قنا والدكتور عرفه محمود، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

أضاف محافظ قنا ، بأنه وجه مديرية الطرق بالعمل بالتوازى مع أعمال توصيل الصرف الصحي والانتهاء من أعمال الرصف فى تلك الطرق خلال 15 يوم، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

قال محافظ قنا ، إنه تم تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل خدمة الصرف الصحي لـ شارعين بمنطقة الحصواية، وقيام شركة مياه الشرب بتنفيذ اعمال الوصلات المنزلية الخاصة بالمستفيدين.

وتابع محافظ قنا ، بالاضافة إلي أنه سوف يتم تخفيض مناسيب مطابق الصرف الصحي بـ 18 شارع بالمنطقة و تخفيض الوصلات المنزلية بتلك الشوارع.

أكد الداودى، بأن محافظة قنا تعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم.