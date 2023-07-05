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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث شكواهم.. محافظ قنا يستقبل 75 مواطنا بالديوان العام 

لقاءات المواطنين
لقاءات المواطنين بقنا

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الأربعاء 75 مواطنًا بمكتبهما بالديوان، للإستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية، بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم فى ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية. 
 

 

وقال محافظ قنا، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

 

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وأضاف الداودى، أن خدمة المواطنين والإستماع إلى شكواهم وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وأشار محافظ قنا، إلى أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

 

وأوضح الداودى، أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.
 

قنا مجلس الوزراء شكاوى المواطنين بوابة الشكاوى الحكومية الخط الساخن الأمن الاجتماعي

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