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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطرى قنا يناظر 302 حيوان وطائر خلال قافلة بيطرية مجانية بقرية المراشدة

قافلة بيطرية بقنا
قافلة بيطرية بقنا


نظمت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، لمناظرة الحيوانات والطيور لدى صغار المربين، وتوفير العلاج اللازم لكل حيوان مصاب، طبقا لنوع المرض، وذلك بالتنسيق مع طلاب كلية الطب البيطرى بجامعة جنوب الوادى دفعة 2023.

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى مناظرة 302 حيوان وطائر، بواقع 92 رأس ماشية من الأبقار، 38 رأس ماشية من الجاموس ، 18 رأس ماشية من الاغنام ، و 14 حيوانا متنوعا.

 

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وتابع محافظ قنا ، بالإضافة إلى 140 طائر ، وتم إجراء الفحص لتلك الحيوانات والطيور في مجال الباطنة، الأمراض المعدية، الأمراض التناسلية، الجراحة، الطفيليات الداخلية والخارجية.
 

 وأشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، إلى أن القافلة شملت تنظيم ندوات إرشادية لتوعية صغار المربين حول أهمية التأمين على الماشية، و أهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية، و أهمية التلقيح الصناعى، فضلاً عن توعية صغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وكيفية علاجها بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بـ قنا، بأن تقديم الخدمات البيطرية جزء لا يتجزأ من توجه القيادة السياسية فى إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.

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