شهّر بسُمعة زوجته على فيسبوك | قرار قضائي رادع ضد شاب بقنا

قضت محكمة جنح استئناف قنا، بتغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة إزعاج زوجته واختراق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، ونشر عبارات تنال من سمعتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبوالوفا، وعضوية المستشارين مصطفى فواز، ومحمد الجزار، وأمانة سر مدحت يوسف.



ترجع أحداث الواقعة لـ شهر يونيو 2022، عندما حررت إ.ن.ج، مفيمة بمركز نجع حمادى ، محضر ضد زوجها م.ل.ع، و وجهت له تهمة اختراق حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي“فيس بوك”

كما وجهت له تهمة نشر عبارات تسىء لسمعتها، ولأسرتها التى توجد بينهما خلافات أسرية.

أحيلت القضية لمحكمة جنح قنا الاقتصادية، والتي قضت بتغريم المتهم 50 ألف جنيه مع إيقاف العقوبة لمدة 3 أعوام وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة إزعاج زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعى“فيس بوك”.