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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهّر بسُمعة زوجته على فيسبوك | قرار قضائي رادع ضد شاب بقنا

محكمة قنا
محكمة قنا

قضت محكمة جنح استئناف قنا، بتغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة إزعاج زوجته واختراق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، ونشر عبارات تنال من سمعتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبوالوفا، وعضوية المستشارين مصطفى فواز، ومحمد الجزار، وأمانة سر مدحت يوسف.
 

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ترجع أحداث الواقعة لـ شهر يونيو 2022، عندما حررت إ.ن.ج، مفيمة بمركز نجع حمادى ، محضر ضد زوجها م.ل.ع، و وجهت له تهمة اختراق حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي“فيس بوك” 
كما وجهت له تهمة نشر عبارات تسىء لسمعتها، ولأسرتها التى توجد بينهما خلافات أسرية.

 

أحيلت القضية لمحكمة جنح قنا  الاقتصادية، والتي قضت بتغريم المتهم 50 ألف جنيه مع إيقاف العقوبة لمدة 3 أعوام وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة إزعاج زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعى“فيس بوك”.

 

قنا محكمة جنح استئناف إزعاج زوجته فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي نجع حمادى خلافات اسرية

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