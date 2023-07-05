مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سفاجا

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سفاجا، عند الكيلو 20.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شخص وإصابة 10 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا- سفاجا، عند الكيلو 20.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين مصرع محمود هلال اسماعيل 53 عاما، وإصابة كل من “محمد موسى محمد 33 عاما، بسحجات وكدمات، محمود أحمد على 20 عاما، بسحجات وكدمات، أبانوب ادور، 19 عاما، بكدمات بالظهر، كيرلس وردي كامل 19 عاما، سحجات كدمات متفرقة من الجسم”.

كما أصيب كل من “محمد حراجي شرقاوى 35 عاما، باشتباه كسر بالكتف الأيمن، أحمد عايد قاسم 30 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، عبدالله السيد عبده 18 عاما، باشتباه بعد الارتجاج، عمر عبد العاطى أحمد 33 عاما ، كدمات بالظهر، كريم عبد المؤمن علام 22 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعادل محمود محفوظ 30 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج”.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.