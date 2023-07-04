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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لجنة المجلس الأعلى للجامعات بالتعليم العالي تتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بجنوب الوادي

لجنة المجلس الأعلى
لجنة المجلس الأعلى للجامعات


 

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن قيام لجنة من المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى بزيارة لمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة.

 

ضم الوفد كل من: الدكتور علاء عبدالعاطى، مدير وحدة الاختبارات الالكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو اللجنة العليا للاسبقية الثانية لمشروع ميكنة الاختبارات، والدكتوره ساميه عبده جامع، مدير مركز الاختبارات الالكترونية بجامعة حلوان وعضو اللجنة العليا، والدكتوره سحر السيد أمين، مدير مركز القياس والتقويم بإدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وعضو اللجنة العليا، والعميد خالد سليمان، مدير التسويق، والمهندس مصطفى محمد عطية، ممثل شركة خاصة.

 

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رافق اللجنة الدكتور محمد عمران، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد حلمي أبوالمجد، مدير مركز الاختبارات الالكترونية، وتفقدت اللجنة خلال الزيارة مبنى الاختبارات الالكترونية بالجامعة الذى يتم انشاؤه ويسع لحوالى ٦٠٠٠ طالب فى الامتحان الواحد.  

 

وتفقدت اللجنة مدى جاهزية مراكز الاختبارات للأسبقية الثانية، حيث تبين جاهزية جامعة جنوب الوادى، من حيث البنية التحتية وأجهزة الكاميرات ومنظومة الحريق بمعمل اختبارات يتسع لنحو ٢٤٠ جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى أن الجامعة بصدد تجهيز معمل اختبار موسمى.  

                      

ومن جانبها أشادت اللجنة، بحجم الانجاز المبذول من قبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة فى التحول الرقمي ومراكز الاختبارات الالكترونية بالجامعة.  

 

وقال الدكتور محمد عمران، المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، سوف تنتهى الجامعة  من تجهيز مراكز الاختبارات الالكترونية التى تفقدتها اللجنة خلال زياراتها فى غضون شهر أكتوبر المقبل.


 

لجنة المجلس الأعلى للجامعات

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